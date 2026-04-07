La disparada del precio del gasoil pone en alerta a los transportistas y tensan la salida de la producción Transportistas de cereales, semillas y oleaginosas aseguran que los costos incrementaron un 50 por ciento y demandan un aumento de la tarifa de carga. Ya hay protestas en diferentes puntos de la provincia.

La escasez de gasoil a partir de la guerra, que provocó además el incremento del valor del combustible y el atraso en el precio de las tarifas de carga, se volvieron los elementos de un panorama que tiene en tensión a los transportistas de la provincia de Buenos Aires, donde ya comenzaron a replicarse protestas a la vera de las rutas nacionales en los ingresos a varios municipios del interior.

Pellegrini, Trenque Lauquen, Pehuajó, General Villegas, América, Coronel Pringles, San Pedro y Bahía Blanca fueron algunos de los puntos de geolocalización de las expresiones de reclamo que llevaron adelante camioneros que se dedican al traslado de cereales, espigas, semillas, oleaginosas y fitosanitarios.

En concreto, puede verse afectado el traslado y los precios de la producción bonaerense dado que si el conflicto escala no habrá transporte de la cosecha de este año y de la provincia de Buenos Aires sale el 60 por ciento del cereal que exporta la Argentina.

Laura Álvarez, camionera de Trenque Lauquen, describió que un viaje desde allí hasta Bahía Blanca -unos 330 kilómetros- fue por una tarifa de 34 mil pesos y consideró que debería ser el doble. “Si uno pone el camión y tiene que pagarle al chofer, quedan cien mil pesos por viaje”, describió. La pretensión es que la tarifa crezca al ritmo del precio del gasoil y no se descarta que se sumen más camioneros a los reclamos.

La escalada de protestas es uno de los grandes temas que tiene en tensión a las Cámaras del sector por la posibilidad de que se extienda a cortes de rutas, además de los reclamos que se dan en las terminales de carga como Bahía Blanca o San Pedro.

Con este contexto, autoridades de la Federación Nacional de Acopiadores de Granos y Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), la Federación Argentina de Transportistas de Cargas (Fatrac), la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (Atcade) y la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA) mantuvieron un encuentro con autoridades del Ministerio de Transporte bonaerense, con la idea de evitar la escalada del conflicto.

El último incremento de tarifas, que están reguladas por la cartera que conduce Martín Marinucci, fue en febrero por el 12 por ciento, un aumento que quedó golpeado por factores externos ya que la guerra en medio oriente disparó los valores del combustible.

Según pudo conocer Buenos Aires/12, el planteo que llevaron tiene variaciones de entre el 15 y el 25 por ciento, aunque cada Cámara presentó un valor propio. CARBAP y los acopiadores -la parte que paga- plantearon que el aumento sea entre 8 y 10 por ciento, al tiempo que las entidades transportistas pretendieron fijarlo en 15 puntos. Con todo, se propuso un aumento del 10 por ciento en las tarifas, pero como no hubo acuerdo volverán a reunirse en los próximos días.

“Esto es una cadena y nosotros somos un eslabón de la misma. El producto se encarecerá porque se encarecieron los costos. No hay otra solución. Que le pidamos al transportistas que vaya a pérdida, es inviable”, dijo a Buenos Aires/12 Leonardo Olveira, presidente de la Federación Argentina de Transportistas de Cargas (FATRAC).

El dirigente explicó que el problema nació a partir del aumento del barril de petróleo a partir de la guerra, que hizo que el combustible tuviera un aumento del 30 por ciento en 30 días, algo que, en el caso del transporte de larga distancia afecta el 50 por ciento de los costos. “Es imposible esquivarle a ese aumento”, sentenció.

“Lo más urgente pasa porque está a punto de levantarse la cosecha y los camiones se ponen en alerta, porque con los costos no llegan a cubrir la tarifa que fue acordada a fines de enero, que dura entre 30 y 50 días. Con este aumento abrupto del combustible, nos reunimos las federaciones con las autoridades, pero no se llegó a un acuerdo”, lamentó.

El drama del transporte también se extiende al sector de pasajeros, dado el recorte de servicios de colectivos del Área Metropolitana y La Plata. Se trata de una decisión que fue comunicada la semana pasada por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (Ceutpba), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba).

Por María Belén Robledo