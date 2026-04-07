La actividad en la industria textil tocó su piso histórico: ya se perdieron 20.000 empleos desde fines de 2023

El empresaria textil también advirtió sobre la creciente subfacturación en las importaciones textiles , con más del 70% de los productos que ingresan en valores «significativamente inferiores a los antecedentes históricos y, en muchos casos, sin cubrir siquiera el costo de la principal materia prima».

La pérdida de puestos de trabajo comenzó a partir de febrero de 2024 y no frenó desde entonces.

Sobre este punto, la gerenta general de FITA, Celina Pena, afirmó que «en un contexto de caída de la actividad y el empleo, la existencia de un patrón recurrente de importaciones a precios llamativamente bajos demanda acciones que eviten distorsiones en las condiciones de competencia«.

Y agregó: «Nuestra legislación prevé herramientas para estas situaciones. Su correcta aplicación resguardará la recaudación impositiva y posibilitará la recuperación del valor agregado y del empleo en un sector presente a lo largo de todo el país”.