La actividad en la industria textil tocó su piso histórico: ya se perdieron 20.000 empleos desde fines de 2023
A eso se le suma un incremento de las subfacturaciones en las importaciones textiles, con más del 70% de los productos que ingresan a la Aduana ubicándose en valores "llamativamente bajos", según empresarios del sector.
Subfacturación de importaciones
El empresaria textil también advirtió sobre la creciente subfacturación en las importaciones textiles, con más del 70% de los productos que ingresan en valores «significativamente inferiores a los antecedentes históricos y, en muchos casos, sin cubrir siquiera el costo de la principal materia prima».
Sobre este punto, la gerenta general de FITA, Celina Pena, afirmó que «en un contexto de caída de la actividad y el empleo, la existencia de un patrón recurrente de importaciones a precios llamativamente bajos demanda acciones que eviten distorsiones en las condiciones de competencia«.
Y agregó: «Nuestra legislación prevé herramientas para estas situaciones. Su correcta aplicación resguardará la recaudación impositiva y posibilitará la recuperación del valor agregado y del empleo en un sector presente a lo largo de todo el país”.