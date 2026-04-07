Hallaron ampollas vacías de fentanilo en el Hospital Municipal de Bahía Blanca Las autoridades del nosocomio habían denunciado el faltante de las dosis y el caso quedó en manos del fiscal Mauricio Del Cero.

Ampollas vacías de fentanilo fueron encontradas este martes en el Hospital Municipal “Dr. Leónidas Lucero” de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde se había denunciado el faltante de 25 dosis de ese opioide.

Fuentes del caso informaron que peritos de la Policía Científica trabajan en el nosocomio, cuyo caso derivó en una investigación iniciada por el fiscal Mauricio Del Cero, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 19.

“Continúa la investigación para determinar lo sucedido”, consignaron los voceros del expediente.

Claudio Ibarola, jefe del departamento quirúrgico; Fernanda Bartolini, directora asociada; y Fernando Almarza, asesor letrado, señalaron la semana pasada que la ausencia de las ampollas fue “identificada porque se hacen controles semanales y se gestiona la reposición para medir la trazabilidad de cualquier medicamento”

“En este caso, se trata de un fármaco que se utiliza en quirófano habitualmente, al que pueden acceder los trabajadores del área, desde los médicos hasta el personal de maestranza”, explicaron.