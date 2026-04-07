Copa Libertadores: Boca arranca en Chile una nueva ilusión Luego de dos años de ausencia, el xeneize le apunta a su torneo preferido. También debuta Independiente Rivadavia, que recibe a Bolívar en Mendoza.

Arranca la Copa Libertadores. Y Boca vuelve a jugarla luego de dos años de amarga abstinencia. A las 21.30 y con transmisión de Telefé y DSports, el equipo xeneize se enfrentará en Santiago de Chile y por el grupo D a la Universidad Católica iniciando una nueva aventura en búsqueda de un objetivo deportivo e institucional absorbente que se le viene negando desde 2007, el año en el que levantó la Copa por última vez. Cuando su actual presidente, Juan Román Riquelme, era su máxima estrella dentro de la cancha.

Antes y a partir de las 19, será el turno de Independiente Rivadavia, el último ganador de la Copa Argentina y el equipo mas puntos ha sumado en lo que del Torneo Apertura, que hará su debut en el grupo C del máximo torneo continental a nivel de clubes enfrentando a Bolivar de La Paz en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza a través de Fox Sports.

Tras las buenas sensaciones que dejó la victoria por 1 a 0 ante Talleres en Córdoba, el técnico Claudio Ubeda volverá a meter mano en el equipo. Más allá de la presencia en el arco de Leandro Brey en lugar de Agustín Marchesín, reaparecerá la defensa titular con Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Di Lollo, Costa y Blanco habían acumulado la totalidad de los minutos jugados por Boca en el año.

En el medio, volverá a ser titular Leandro Paredes quien compartirá la línea con Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y la juvenil revelación Tomás Aranda. Arriba, Miguel Merentiel y Ádam Bareiro parecen inamovibles.

Exequiel Zeballos ya está recuperado de su desgarro en el bíceps femoral izquierdo y viajó con el plantel pero no está listo para reaparecer y ni siquiera irá al banco. Recien tras el partido copero, el “Changuito” se sumará definitivamente al grupo con la posibilidad de tener algunos minutos el sabado ante Independiente en la Bombonera.

Con todos estos datos, el probable equipo boquense saldrá con Brey; Weigandt, Di Lollo, Ayrton Costa, Blanco; Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda; Merentiel y Bareiro. Ubeda ya anticipó que la rotación continuará ante Independiente teniendo en cuenta que la próxima semana Boca será local ante Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Copa Libertadores, que, a partir de ahora pasa a ser la gran prioridad futbolística e institucional y la que determinará la renovación o no del contrato del director técnico que vence en junio venidero.

Por su parte, Universidad Católica, dirigido por Daniel Garnero, goleó 6 a 1 a Palestino el jueves pasado y regresa a la Libertadores luego de haberla jugado por última vez en 2022, cuando quedó afuera en fase de grupos. En el campeonato chileno marcha tercero con catorce puntos en ocho fechas y en su plantel resaltan varios jugadores argentinos como Fernando Zuqui, Matías Palavecino, Justo Giani y el goleador Fernando Zampedri. Además de conocidos como Gary Medel (ex Boca) y Eugenio Mena (ex Racing).

La fase de grupos de la Copa Libertadores se jugará durante tres semanas de abril y otras tres de mayo, tras lo cual habrá un parate de siete semanas por la disputa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Los dos primeros de cada una de las zonas se clasificarán a los octavos de final previstos entre el 11 y el 18 de agosto y los terceros jugarán un playoff contra los segundos de cada grupo de la Copa Sudamericana entre el 21 y el 30 de julio.

En tanto, Pluto TV, el servicio de televisión por streaming gratuito (FAST) más distribuido a nivel mundial, presenta una propuesta renovada y disruptiva para la cobertura de la Copa Libertadores, liderada por Jero Torres Santoro y Nico Gómez Zurita de La Secta Deportiva, referentes de una nueva generación de creadores que están transformando la manera de vivir y compartir el fútbol. El inicio será con el partido de Boca en Chile.