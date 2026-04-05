Un domingo con tres finalistas

Una semana inolvidable cerrará este domingo para el tenis argentino, con tres representantes nacionales jugando finales en tres torneos ATP 250 distintos: Mariano Navone protagonizará la definición en Bucarest (Rumania), Marco Trungelliti hará lo suyo en Marrakech (Marruecos) y Román Burruchaga intentará lucirse en Houston (Estados Unidos).

Otra coincidencia los reúne: los tres irán en búsqueda del primer título ATP de su carrera. Un detalle curioso, además, acompañó la avanzada albiceleste de este sábado, con tres semifinales que fueron creciendo en su duración de manera casi proporcional, entre sí y en relación al entusiasmo y la ilusión del fanatismo tenístico argentino.

Burruchaga fue quien primero resolvió su partido: el hijo del campeón mundial con la Selección en México ‘86 fue más que contundente ante su compatriota Thiago Tirante, al que venció por un doble 6-1 en poco más de una hora.

Trungelliti batalló durante dos horas y diez minutos, en tanto, para imponerse sobre Luciano Darderi -argentino nacionalizado italiano-, al que le ganó por 6-4 y 7-6 (2).

Navone, por su parte, fue quien tuvo la semifinal más extensa y el único que no debió medirse contra un compatriota: sobre el polvo de ladrillo rumano, el tenista de 25 años remontó un partidazo ante el neerlandés Botic van de Zandschulp y lo venció por 5-7, 7-6 (3) y 7-5 tras levantar dos match points en un segundo set en el que nunca se rindió.

Mientras que Trungelliti y Burruchaga se estrenarán este domingo en su primera final del circuito ATP, Navone sueña con que la tercera -en su caso- sea la vencida. Es que el nacido en 9 de Julio no alcanzaba una definición desde 2024: aquella última vez había sido, justamente, en este mismo torneo en Bucarest, cuando cayó en el partido definitivo ante el húngaro Marton Fucsovics. Su anterior final la había perdido esa misma temporada, apenas dos meses antes, ante su compatriota Sebastián Báez en Río de Janeiro.

Si este sábado decretó una jornada histórica para el tenis argentino, Trungelliti se encargó de regar su propia actuación con un récord especialmente significativo: su victoria sobre Darderi -campeón defensor en Marrakech- lo convirtió en el finalista primerizo más veterano de la Era Abierta. “Creía en esto, es una de las razones por las que estoy aquí. De otra forma no hubiera sido posible. También he trabajado mucho. Mi equipo, mi esposa, mi hijo… todos creímos que se podía batir este récord. Y eso es exactamente lo que hemos conseguido”, contó el santiagueño de 36 años concluido su triunfo.

Quiso la fortuna al cruzar estas tres ciudades en una única jornada de ilusión nacional que el domingo entregue las finales en distintas franjas horarias para que sea posible alentar a cada uno de los nuestros sin superposiciones. Navone se enfrentará al español Daniel Merida desde las 8 por la definición del certamen rumano, Trungelliti buscará la gloria ante el también madrileño Rafael Jodar desde las 11 y, finalmente, Burruchaga cerrará la tríada de finales argentinas en su duelo programado para las 16.30, ni más ni menos que ante el local Tommy Paul. Disney+ Premium transmitirá todos los partidos (los horarios corresponden a nuestro país) en un domingo histórico que sueña con múltiples sonrisas albicelestes.