Guerra total: Milei acusó a Villarruel de traicionarlo y de buscar boicotear su gestión En una entrevista con un medio español, el Presidente afirmó que su vice planea jugadas en su contra desde el año 2021.

El conflicto en la cima del Poder Ejecutivo sumó este domingo un capítulo de alto voltaje tras conocerse una entrevista concedida por Javier Milei al medio español El Debate, donde el Presidente acusó abiertamente a Victoria Villarruel de intentar boicotearlo y traicionarlo.

Durante el reportaje -realizado en el marco de su visita al Madrid Economic Forum-, el mandatario sostuvo que la vicepresidenta no solo habría intentado cancelar su presencia en eventos estratégicos en el exterior, sino que estas maniobras forman parte de un plan que ella vendría «pergeñando» desde 2021.

“A la luz de su comportamiento, no me sorprende que haya intentado que me cancelaran; lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía craneando desde que entramos al Congreso”, disparó Milei, exponiendo una fractura que parece no tener retorno.

El jefe de Estado vinculó este distanciamiento con el quiebre ocurrido durante el Pacto de Mayo, recordando que la vicepresidenta se ausentó de la firma aduciendo un cuadro gripal. «Dijo que no iba porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile», remarcó con ironía, haciendo referencia a la frialdad que marcó sus escasas apariciones conjuntas desde julio de 2024.

Según la visión del Presidente, tras aquel episodio, Villarruel «se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada», en una alusión directa al entorno político que hoy rodea a la presidenta del Senado y a sus recientes gestos de autonomía política.

Uno de los puntos de mayor fricción mencionados en la entrevista con el medio español fue el acercamiento de la vicepresidenta a figuras del pasado, específicamente su encuentro en octubre de 2024 con la exmandataria María Estela Martínez de Perón.

Milei cuestionó la decisión de Villarruel de «rendir tributo a Isabel Perón» y de inaugurar un busto en su honor en la Cámara alta, interpretando estos movimientos como una provocación directa a la línea ideológica del Gobierno. Además, el mandatario denunció que el círculo íntimo de su compañera de fórmula «no deja de decir insultos y aberraciones» sobre la gestión libertaria, lo que profundiza la desconfianza en la Casa Rosada.

Hacia el final del reportaje, Milei confesó su asombro ante lo que considera una estrategia de desgaste de larga data por parte de Villarruel, quien habría cuestionado en privado el impacto de sus políticas.

“Me sorprenden las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad”, agregó el Presidente, visiblemente molesto por las versiones de un complot urdido junto a disidentes del partido español Vox.

Con estas declaraciones, el líder de La Libertad Avanza dejó en claro que la relación institucional está reducida al mínimo y que la desconfianza mutua es, a esta altura, el eje central del vínculo entre los dos máximos referentes del país.