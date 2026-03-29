YPF de los argentinos La sentencia de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU, en favor de los argumentos de nuestro país en el caso YPF, pone de relieve, por enésima vez, la importancia de la estatización de la compañía y su rol como empresa estratégica, no solo del sector energético sino del desarrollo productivo de la argentina.

Para entender la importancia de lo sucedido, hagamos un poco de historia.

¿Quién hizo el juicio? Un fondo buitre llamado Burford Capital. Los argentinos y las argentinas sabemos a qué se dedican: compran por migajas juicios contra estados soberanos, aprovechan la posibilidad de litigar fuera del país en cuestión, eligen un juez afín y logran una sentencia acorde a sus intereses. Burford, aun teniendo participación en la empresa, nunca apostó por YPF, nunca invirtió en ella y tampoco le importó su destino. De hecho, compró la posibilidad de litigar años después de la expropiación:cuando no puede enfrentar sus acreencias, el Grupo Petersen (que se había endeudado para comprar las acciones de YPF para la nacionalización) cede las acciones a dos empresas españolas que, al quebrar, venden el derecho a litigar a Burford por 17 millones de euros. Vale recordar, en el marco de las arbitrariedades de la causa, que la legislación española obligaba, a esas dos empresas, a ofrecerle a YPF la prioridad de comprar ese derecho, cosa que nunca se hizo.Si faltaba algún dato adicional, en clave argentina, es que el principal accionista de Mercado Libre (Baillie Giffordand Company) es también accionista de Burford Capital.Quizás ello explique la postura, con tanta repercusión mediática, de Galperín bancando la posición anti expropiación.

¿Quién es Loretta Preska y que había decidido? La jueza, reemplazante de Thomas Griesa (el juez que persiguió a la Argentina con la demanda de los fondos buitres) había condenado al Estado Argentino a pagar unos USD 16.000 millones. Aunque excluyó a YPF de la sentencia, escribió textualmente “La República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente: recibir el permiso del Congreso Nacional mediante un voto de dos tercios, tomar medidas para cambiar la ley, o cumplir con el fallo a través de un acuerdo separado con los demandantes”. A sabiendas de que las dos primeras opciones resultaban inviables, el fallo forzaba al Estado Argentino a una negociación con la soga al cuello poniendo en juego lo que realmente quería Burford: las acciones de la compañía.

¿Por qué la sentencia de Preska era un escándalo? La causa presentaba serios cuestionamientos, pero el principal era que la jueza había aplicado deliberadamente mal la ley argentina. Preska interpretó que el estatuto de YPF prevalecía por sobre la ley votada en el Congreso, lo cual puede ser válido para EEUU (donde el derecho privado se encuentra por encima del público), pero no para Argentina (donde el orden de prelación es el inverso). Según Preska, YPF debió hacer una OPA (Oferta Pública de Acciones al accionista), es decir, previo a la estatización, ofrecer a los accionistas la posibilidad de adquirir las acciones. Para la jueza, no hacerlo perjudicó a los accionistas expropiados. La jueza, además, al sobreponderar el estatuto de la compañía, no tuvo en cuenta la Constitución Nacional Argentina, que permite la expropiación exigiendo sólo que el bien sea de utilidad pública, que se haga por ley y que se indemnice a los accionistas, tres cosas que se cumplieron. Resulta relevante el caso de fórum shopping, que se explica por la evidente posición de Preska. Burford eligió litigar en Nueva York, alegando que los ADR (American Depositary Receipto Certificado de Depósito Estadounidense) de YPF cotizan en Nueva York. Pero el hecho se produjo en Argentina, porlo cual la elección resulta a gusto y piacere.

La justicia norteamericana dijo, ahora, que Preska aplico mal la ley argentina, es decir, afirmó el argumento original de la defensa argentina. Milei nunca tuvo nada que ver ni hizo ningún aporte.

¿Cómo funcionaba YPF antes de la expropiación? Con una lógica de vaciamiento. El dato más ilustrativo es que los pozos de exploración de YPF cayeron de 101 en 1994 a sólo 10 en 1999, y se mantuvieron así hasta 2011. Lo mismo sucedió con producción e inversión.

¿Cómo funcionó la YPF estatizada? Los datos también son contundentes: YPF producía 486 barriles/día en 2012 (-30%) y pasó a 580 en 2015 (+20%, post estatización), mientras que la inversión promedio pasó de USD 2200 millones en 2006/2011 a USD 6250 millones en 2013/2015.

¿Cuánto vale la YPF estatizada? ¿Por qué les interesaba quedarse con las acciones de YPF?Porque la potencialidad de YPF es mucho mayor que el valor de las acciones. Los datos indican que posee reservas totales de gas natural por USD 7.000 millones, reservas totales de petróleo por USD 68.000 millones, recursos prospectivos por USD 45.500 millones en gas natural y USD 190.000 millones en petróleo y reservas y recursos por, al menos, por USD 250 mil millones.

La importancia de la estatización.Los dirigentes oficialistas, de LLA y del PRO, hoy festejan que Argentina tiene superávit energético de USD 8.000 millones y un enorme potencial energético (la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencional del mundo). Pero fueron fervientes opositores a la estatización ¿Qué dijeron estos dirigentes?

Patricia Bullrich: en 2012 cuestionó la expropiación y dijo: “¿Queremos ser una democracia que saca el petróleo a punta de pistola y expropia empresas o queremos otra cosa?”. José Luis Espert: “Los quiero presos… a los que reestatizaron YPF”. Javier Milei: “¿Qué haces con YPF? Primero la tenés que racionalizar y después se vende” Mauricio Macri: calificó la decisión kirchnerista como una “locura destructiva”. Cristian Ritondo: “Kicillof pagó por el 50% de YPF 6 mil millones de dólares y, por hacerlo mal, nos condenan a pagar 16 mil millones más”. Marcos Galperin: escribió que la sentencia de Preska “Duele en el alma” y preguntó cuántas escuelas, hospitales y obra pública podrían pagarse con ese costo. Domingo Cavallo: en 2012 escribió que la expropiación de YPF era parte de “la vuelta al peor pasado de la Argentina”

La decisión reciente de la Corte de Apelaciones los deja en falsa escuadra ¿Por qué? Porque el resultado de la balanza energética y el potencial enorme se debe a la decisión de CFK de recuperar YPF en 2012. Esta decisión permite apropiarse de la potencialidad que tiene la formación Vaca Muerta y ubicar a la Argentina en los primeros lugares en el ranking de países con mayor volumen de reservas de petróleo y gas no convencional. Pero, además, fue la YPF recuperada por el Estado la que realizó las inversiones iniciales y pagó el costo de la curva de aprendizaje que las empresas privadas no estuvieron dispuestas a asumir. Esas inversiones fueron las que permitieron mejorar la eficiencia de modo tal de tornar factible (y rentable) económicamente la extracción de los recursos de Vaca Muerta. Tal es así que, en los primeros años de la actividad en la zona, casi la totalidad fue desarrollada por YPF, lo que permitió que hoy la productividad y los costos sean similares a la formación Permian (en EEUU). Aunque Milei sostiene su política cambiaria gracias al desarrollo de Vaca Muerta, no ha tenido nada que ver con ella ni ha ningún aporte ¿Qué van a decir ahora?

Por Hernán Letcher