Los salarios universitarios cayeron a su nivel más bajo desde 2003: «La situación es crítica»

El conflicto se agudiza ante la falta de aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795).

Fuerte caída de los ingresos sin aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

Según un reciente relevamiento del CEPA, el sistema universitario enfrenta una caída real de los ingresos que deja a la mayoría de sus empleados con salarios menores a $1,3 millones. El esquema actual muestra básicos de $1,45 millones para titulares, $1,13 millones para adjuntos y menos de un millón ($975.000) para jefes de trabajos prácticos, con cifras sustancialmente menores en los escalafones más bajos. Este desfasaje salarial cobra relevancia frente a la Canasta Básica Total de enero, valuada en $1.360.299.

El resultado es un escenario donde el salario universitario promedio ha perdido la carrera contra la pobreza, situándose por debajo del umbral mínimo de subsistencia para un hogar promedio.

El conflicto se agudiza ante la falta de aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795). Esta norma dispone una actualización salarial ligada a la inflación acumulada desde diciembre de 2023 que, de haberse cumplido, permitiría que los sueldos quedaran apenas un 1,3% por debajo de los valores de finales de ese año. En contraste, la propuesta oficial de aumentos en cuotas suma solo un 12,3%, una cifra insuficiente para compensar la caída real de los ingresos.

De este modo, el consejo de rectores advierte que la recomposición de ingresos y partidas no es opcional, sino una condición crítica de funcionamiento. Aseguran que de esto depende la supervivencia de la universidad pública y su capacidad para seguir aportando al crecimiento estratégico de la nación.