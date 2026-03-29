La advertencia de Milei por Adorni, el avance de Santiago Caputo en áreas clave y la revancha del Chiqui Tapia El mandatario sigue con preocupación la causa judicial por el vuelo a Punta del Este y el impacto político que podría tener en plena campaña. Mientras tanto, el asesor presidencial recupera terreno y el titular de la AFA comienza a mover sus fichas con ambiciones en la provincia de Buenos Aires.

“La verdad es que somos un despelote”. La confesión en la intimidad de un alto funcionario de la Casa Rosada en el primer año de la gestión de Javier Milei ahora parece una profecía autocumplida del desgano para dar detalles del patrimonio de Manuel Adorni.

La peor hora del jefe de Gabinete coincidió con el ocaso y ahora resurrección de Santiago Caputo enfrentado con Karina Milei. El viernes, el asesor celebró en el despacho de la Casa Rosada el fallo a favor de YPF. De inquietarse porque un día encontró la oficina cerrada con llaves, a descorchar champagne. “Las fuerzas del cielo operan de maneras misteriosas”, ladea una sonrisa. Revancha para la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y para el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, dos fieles de Caputo que resisten el embate del karinismo.

El caputismo está suelto. Cuando Karina Milei estaba a punto de arrebaterles la SIDE, el caso Adorni los salvó, por ahora.

La secretaria general de la Presidencia cambió a Cristian Ritondo por Sebastián Pareja para presidir la comisión bicameral de Inteligencia. Una ficha del PRO caputista por una propia. Ritondo viajó por las Pascuas. Está afuera, ¿en todo sentido? Habló con Martín Menem, pero ni una palabra sobre esa comisión tan apetitosa. “Yo sé todo. Todo”, se jacta. ¿Avisa?

La Hermana de Hierro compone una pareja política -Kadorni- con el vocero y jefe de Gabinete. “La verdad es que nos conviene que siga Manuel. Otro jefe de Gabinete sería peor”, dicen. Milei también prefiere a Caputo adentro. El poder de daño desde afuera puede ser comparativamente superlativo.

Marcelo Grandio y Manuel Adorni (Foto: CEDOC)

La declaración de Adorni, el fastama del Gobierno

Ya declararon en la Justicia el broker y la secretaria del piloto del vuelo a Punta del Este que hicieron la familia Adorni y el amigo del jefe de Gabinete y contratista del Estado Marcelo Grandio. Ahora el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo esperan para la semana próxima la documentación que pidieron a ANAC, Aduana, el banco Santander, UIF y ARCA. La mayoría de esas áreas clave del Estado reportan a Santiago Caputo. Hasta qué punto el asesor bancará al jefe de Gabinete en el abrazo que ordenó Milei.

¿Cuándo declara Grandio? “Eso lo tiene que evaluar el juez cuando reciba toda la documentación”, dicen misteriosos en Comodoro Py. Una declaración de Adorni durante la campaña para la reelección de Milei es el fantasma temido por los libertarios.

El Gobierno busca que el caso pase el olvido, pero Adorni estiró la agonía al prometer incluir las novedades patrimoniales en la próxima declaración jurada a mediados de año. No solo Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino piden un milagro al Mundial.

Pasó desapercibida aún, pero hay una declaración jurada de Adorni que omite la casa del country en Exaltación de la Cruz, que está a nombre de la esposa, Bettina Angeletti. Es la DDJJ que presentó como candidato a legislador porteño el 29 de marzo de 2025, cuatro meses después de la compra de la propiedad, cuya titularidad figura en el Registro de la Propiedad bonaerense desde noviembre de 2024. Según la reglamentación del Tribunal electoral, Adorni estaba obligado a declarar los bienes propios y los gananciales.

En La Libertad Avanza comparan los tiempos de la causa Adorni con el Bandido-gate de Martín Insaurralde. Pasaron tres años y recién ahora arranca la pericia contable. Precavido, Sebastián Pareja dice: “En breve inicio conversaciones por la Corte bonaerense“.

Carambolas

Así como Adorni llegó de carambola al Gobierno, una amiga de los Massa puede convertirse en ministra de la Corte. Dicen que Micaela Morán, quien suena para integrar el máximo tribunal, entró a la política de casualidad. La anotaron en una lista para cumplir con el cupo femenino con la idea de renunciar y hacer subir al cuarto puesto. Al final metieron cuatro bancas y no hizo falta que renuncie. Desde 2013 está en el Frente Renovador.

Un cúmulo de desgracias para la moral anticasta del outsider que venía a destruir a los parásitos del Estado. Con la vara alta, el atolondramiento mata. “No somos casta”, dicen. ¿Casta fallida?

Después del Mayo francés, Jacques Lacan dictó El reverso del psicoanálisis, el seminario 17. Inspirado en la crisis de autoridad, formuló una nueva teoría del discurso. En la novedad libertaria parece ser el reverso de la casta. Escurridiza palabra para la afirmación “no somos casta”: como sustantivo es “lo impuro” y como adjetivo, “lo puro”.

En cadena nacional, Milei apeló al aura libertaria por el fallo en Estados Unidos a favor de YPF: “Nosotros no apostamos, nosotros ganamos”.

“Tuvimos que venir a arreglar lo que hizo el inútil imbécil de Kicillof y la corrupta y presidiaria de Cristina Kirchner”, dijo antes. CFK y el gobernador bonaerense reivindicaron la expropiación de 2012. “Me parece lamentable, él defendía a los buitres”, salió a responderle Axel Kicillof.

Su vocera Jesica Rey estrenó cargo en el Ministerio de Economía con el anuncio de la expropiación sin saberlo. “Vení mañana”, apenas le dijeron y se enteró en vivo. Después, pasaron cosas.

El lanzamiento de Tapia, el amigo de De Paul y el rulo financiero

No solo Santiago Caputo brinda. Chiqui Tapia inagurará en abril, después del Viernes Santo la sede de la AFA en Pilar. Quiere una foto con intendentes del conurbano y jugadores de la Selección. “Aura” es la campaña comunicacional de la AFA para apelar a la unión nacional detrás de la celeste y blanca. Pero, el viernes, en el primer amistoso de la Selección en la Bombonera, irradió silbidos.

No es casual el posteo de Tapia con Rodrigo de Paul. La Justicia tiene en la mira a Alejandro “El Turco” Omar Calian, empresario amigo de De Paul, por el rulo financiero. Es en la causa que investiga el fiscal Franco Picardi a Elías Piccirillo, Martín Migueles -el novio de Wanda Nara-, Francisco Hauque y Ariel Vallejo, el financista cercano de Tapia.

“El allanamiento a Calian no se pudo efectuar porque al domicilio que fueron era uno en el que ya no residía. La causa está bajo secreto de sumario y eventualmente intentarán nuevos allanamientos tanto para él como para otros”, dice alguien con acceso a la investigación.

Chiqui Tapia cree que el hilo judicial del AFA-gate se corta por Toviggino. Ya le avisó a Kicillof que él quiere medirse como candidato a gobernador. “Están Alak, Ferraresi, Katopodis, por qué no el Chiqui. Solucionado el tema judicial y con un buen resultado de la Selección en el Mundial, podría empezar a caminar la provincia”, dicen cerca del presidente de la AFA.

Del lado de Toviggino resisten: “Sobre el pendrive de Juan Pablo Beacon se va a saber la verdad. Va a ser un escándalo. Lo chuparon los espías y le plantaron chats”. Guerra de servicios secretos.

Eduardo Duhalde en una cena del peronismo bonaerense, junto a Cacho Álvarez, Julio Alak, Chiche Duhalde y Julio Pereyra

No en secreto, pero sí con reserva, reapareció Eduardo Duhalde. Fue en un asado en Villa Elisa organizado por el histórico exintendente de Avellaneda Baldomero “Cacho” Álvarez y Julio Alak. Rosca peronista en el Sindicato de Pasteleros. “Jamás lo escuché a Eduardo hablar mal de un compañero. Jamás, jamás, en todos estos años”, dijo Álvarez. Aplausos a rabiar por la heroicidad.

Hay un pacto entre los que quieren suceder a Kicillof: caminar la Provincia y después medir quién está mejor para la candidatura. Tapia olfateó debilidad y levantó la cabeza.

Para la presidencial el exgobernador de San Juan Sergio Uñac sugirió ir a una interna con Kicillof. Sergio Massa no está quieto. No quiere saber nada con ser candidato a gobernador para un desdoblamiento de las elecciones. Del Frente Renovador, asoma Sebastián Galmarini.

La escultura «Ofrenda», de Leo Vinci, exhibida en la Casa Rosada.

Duhalde habló de la crisis de 2001 y de cómo reconstruir una Argentina productiva. Entonces, una vez en la Casa Rosada un piquetero le dijo: “¿Sabe Presidente qué es ser pobre? Ser pobre es morirse antes”

Hoy la “gran depresión salarial” es más que una alarma en las encuestas. Milei insiste con la ofrenda del tiempo. Como en el caso de Adorni, a quien los Milei proyectaban como jefe de Gobierno porteño, primero, y como sucesor del proyecto liberterio en la Casa Rosada desde 2031. El reverso de la ofrenda es la dádiva, la figura que investiga la Justicia por el vuelo a Punta del Este.

Curiosa coincidencia. Frente al despacho que Adorni ocupaba como vocero está la escultura Ofrenda, de Leo Vinci. En palabras del artista: “Es la mitad de alguien que sigue vivo, pero que, a su otra mitad, que le han matado, la sigue ofreciendo con hidalguía. Sigue creyendo, sigue mirando al cielo, sigue tendiendo el brazo como ofrecimiento de sí mismo, y lo único que ha quedado de la otra mitad de sí mismo es la huella en el mármol”.

Por: María Fernanda Alonso