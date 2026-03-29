El mensaje de Cristina Kirchner tras el fallo de la Justicia de EEUU por YPF

Kirchner dijo que gracias a dicha expropiación la Argentina tiene superávit “de miles de millones de dólares en la balanza energética”.

El fallo de la Justicia de EE.UU.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF. De esta forma, la Argentina se evita pagar más de US$16.100 millones y está exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización.

La defensa del Estado argentino había planteado en una audiencia judicial el pasado octubre que la ley argentina había sido interpretada erróneamente. Fue ese mismo argumento el que utilizó el tribunal de apelaciones este viernes.

Los fondos demandantes tienen una última posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque es poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el expediente.

La decisión de la justicia norteamericana causó la reacción de la política argentina. El presidente Javier Milei celebró la noticia asegurando que se “obtuvo un triunfo histórico” y que el país “evitó el pago de aproximadamente US$18.000 millones”.