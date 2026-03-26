Un febrero calamitoso para el consumo: derrumbe de ventas en supermercados, autoservicios, mayoristas y farmacias Es según el informe mensual de Scentia. De conjunto, las ventas cayeron 3,4% contra febrero de 2025 y un 6,3% contra enero pasado.

La caída del poder adquisitivo de la población por el casi congelamiento salarial mientras la inflación no para de aumentar desde hace nueve meses derivó en cifras muy malas sobre el consumo masivo.

El informe de Tendencias de Consumo Masivo de la consultora Scentia arrojó una caída del 3,4% en febrero en relación con el mismo mes de 2025. En la comparación con enero pasado, la caída fue del 6,3%. Según esta perspectiva, el consumo masivo acumuló en el primer bimestre una caída del 2,1%.

En la división por segmentos, los supermercados vendieron un 5,9% menos que en febrero de 2025 y 6,3% por debajo de enero de 2026, con una caída acumulada bimestral del 4,6%.

En los autoservicios independientes se registraron en febrero caídas del 3,8% interanual y del 6,4% intermensual, con un promedio negativo del 4% en los dos primeros meses.

Las farmacias vendieron un 2,9% menos respecto de febrero de 2025 y 9,1% menos en comparación con enero. En este caso la caída de las ventas bimestral fue del 2,4%.

Los comercios mayoristas también registraron caídas en los dos casos, del 3,6% interanual y del 5,8% intermensual. En los dos meses iniciales se acumuló una contracción del 1,7%.

En tanto, los quioscos y otros comercios de cercanía vendieron 1,9% menos que en febrero de 2025 y 6,2% por debajo del registro de enero. En el bimestre, no obstante, las ventas dieron un aumento del 0,4%.

A contramano de la mayoría de los segmentos que analiza Scentia, el canal del comercio electrónico experimentó un aumento de las ventas del 26,5% en relación con febrero del año pasado. Sin embargo, las operaciones cayeron en comparación con enero.

Este dato es el que suele emplear el gobierno para argumentar de que no existe una caída del consumo sino un cambio en las formas de realizar ese consumo. Sin embargo, el comercio electrónico que realizan supermercados, autoservicios, mayoristas y farmacias está incluido dentro de estas estadísticas. El comercio electrónico que Scentia consignó en crecimiento es el que se realiza por fuera de estos canales, como las operaciones que realizan los llamados marketplaces tipo Mercado Libre y Tienda Nube.

Julia Strada, economista y diputada nacional por Fuerza Patria, explicó en un posteo en la red social X: «La información es consistente con los indicadores de ventas que publica INDEC. Las ventas en supermercados registran una caída de 10,3% y en mayoristas una retracción de 16,0% vs. el promedio de enero 2022–noviembre 2023».

En la diferenciación por tipos de productos, lo que más cayó en el mes fue la venta de bebidas sin alcohol, que se contrajo 11,8%; y la de limpieza de ropa y hogar, que fue del 6,2%.

El informe de Scentia procesa información de 8000 puntos de venta en todo el país.