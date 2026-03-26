San Lorenzo encontró un empate ante Riestra El equipo sigue afuera de los puestos de clasificación. Los de Benítez todavía no ganaron en el campeonato.

Cuando peor estaba jugando, San Lorenzo encontró una falla del arquero Arce, un gol de cabeza de Alexis Cuello en el segundo tiempo y alcanzó a empatar 1 a 1 de visitante ante Riestra en el estreno de Gustavo Alvarez como director técnico. El resultado sigue dejando al Ciclón fuera de la clasificación a los playoffs: con catorce puntos, pelea la última plaza con Independiente y Platense. En lo que va del Apertura, Riestra todavía no ganó.

El nuevo ciclo de Alvarez arrancó con novedades: línea de tres en el fondo (Herrera, Romaña y Corujo estuvieron seguros) y dos carrileros intermitentes (Gregorio Rodríguez y Rodríguez Pagano) que empezaron bien sus jugadas pero no las terminaron de la misma manera.

Dentro de un partido trabado que se fue soltando con el correr de los minutos, Riestra aprovechó la única situación que tuvo: a la media hora exacta del primer tiempo, Randazzo se vino desde atrás y derivó la pelota para Alonso que derrotó al arquero Devecchi con un derechazo cruzado. San Lorenzo tuvo dos llegadas claras. Pero no las concretó: Cuello la tiró por arriba del travesaño y un tiro de Tripichio, en la última jugada de la etapa, se estrelló en el horizontal casi desde debajo del arco. Por eso, el Ciclón se fue al descanso con las cuentas en cero.

Recién a los 32 minutos del complemento, San Lorenzo pudo llegar al empate: Cuello anticipó de cabeza un corner desde la derecha y la pelota se coló entre Arce y el primer palo. Antes y después, el partido fue muy feo. Riestra armó un bloque de cinco defensores y otro de cuatro volantes para defenderse y San Lorenzo no tuvo ingenio para perforarlo por afuera ni por adentro.

Alvarez movió el banco, cambió el esquema y terminó jugando con una doble punta de lanza (Cuello y Auzmendi). Cuando daba la impresión de que su ciclo arrancaba con una derrota, el gol de Cuello le permitió rescatar un punto y nada más. Queda mucho por hacer.