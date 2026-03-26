“No hay mucha gente que esté peor”: el Gobierno sigue minimizando la crisis El secretario de Finanzas dijo que ve “una economía estable” pese a la suba generalizada de precios, la caída de las ventas, el cierre de empresas y los despidos masivos. Volvió a prometer que va a bajar la inflación.

Según el secretario de Finanzas, Federico Furiase, “no hay mucha gente que esté peor” producto de la suba generalizada de precios, la caída de las ventas, el cierre de empresas y los despidos masivos. Por el contrario, para él hay familias a las que “les está yendo mucho mejor en poco tiempo” y que seguirán creciendo porque “la inflación de abril y mayo va a caer fuertemente”.

La lectura de la realidad cotidiana con la que uno de los hombres clave del equipo económico de Javier Milei minimizó el drama social fue de la mano de una larga serie de explicaciones y excusas que niegan los efectos negativos del plan económico.

Furiase no la ve (a la crisis)

Según Furiase, “no hay mucha gente que esté peor” sino que, por el contrario, “hay una economía estable”. Y si esto no fuera así, el Gobierno “no hubiese tenido una elección de medio término con 40 por ciento” de apoyo.

“Hay una estabilización macroeconómica que se reflejó en el bolsillo de la gente. Antes se compraba demás aceite y atún porque los pesos quemaban y no se podían hacer una inversión a mediano plazo y estabas todo el tiempo mirando a cuánto está el dólar”, agregó como si esa no fuera la vida doméstica en la actualidad.

También dijo que “las empresas tienen insumos y acceso al crédito”, y que “hay familias de clase media que pueden obtener un crédito hipotecario”. Además celebró que “los bancos comenzaron a bajar las tasas de interés”, afirmó que “hay baja de impuestos y aranceles”, y sostuvo que “el consumidor tiene mejores precios y más abundancia de productos”.

Y ante la observación de su interlocutor de que hay gente “a la que la plata no le alcanza”, Furiase consideró que “hay historias particulares sobre las que no se cuenta la otra cara de la moneda”.

La otra cara de la moneda serían los números que maneja el Gobierno y que, según él, dice que “el consumo privado está en máximos históricos”.

-¿Y adónde consume, porque hay comercios que dicen “no vendo”? –interrumpió el presentador de TV que lo entrevistó a través de la señal A24.

A modo de respuesta, Furiase reconoció que hubo factores por los cuales “se desaceleró el crecimiento de los ingresos reales”, pero prometió que “están todas las condiciones objetivas para que la inflación de abril o mayo baje fuertemente”.

La inflación cero que no llega

Eso sí, admitió que marzo será otra vez un mes con alta inflación por temas estacionales, como las subas de las naftas “por la guerra”, los gastos en educación, los ajustes de las tarifas y el aumento de la carne.

De lo que el funcionario prefirió no hablar fue de la “inflación cero” que pregonan el presidente Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. “Yo no la descarto, pero ese no es el punto -deslizó Furiase-. La inflación se va a desplomar por las condiciones macroeconómicas.”

Así y todo, para el secretario de Finanzas insistió con que “hay mucha gente a la que le está yendo mucho mejor en poco tiempo”.

-¿Y por qué hay mucha gente que siente que está mucho peor?

-Yo no creo que haya mucha gente que esté peor –reiteró Furiase minimizando el drama social. Y para explicar lo que él cree e interpreta de los números oficiales, puntualizó que “en menos de dos años se estabilizó la macro y se duplicó el crédito a familias y empresas”.

“Esto va a mejorar y lo verán aquellos sectores que no están sintiendo esta tracción”, prometió el secretario de Finanzas e insistió con que “hay mucha gente a la que le está yendo mucho mejor en poco tiempo”.

En otro tramo de la entrevista, el periodista que durante 20 minutos soportó números positivos y datos que no contrastan con la vida cotidiana, le preguntó:

-¿No tenés ningún amigo al que le vaya mal?

-La mayoría de los amigos a los que les está “costando”, pero que están mucho mejor que hace dos años, entiende que este es el camino –contestó el funcionario en defensa propia.