La Fórmula 1 arranca su tercer capítulo en Japón

Luego de un fin de semana de descanso, la Fórmula 1 regresará a la actividad en Suzuka para la disputa del Gran Premio de Japón, tercera carrera de la temporada. Tras las competencias de Australia y China, el escenario nipón será una buena medida para confirmar las sensaciones que quedaron tras las primeras dos pruebas.

En la noche de este jueves en Argentina será el momento de la acción para los pilotos, con la primera tanda de entrenamientos a partir de las 23. Cuatro horas más tarde, ya en la madugada del viernes será la segunda tanda. El cronograma continuará en la noche del viernes, con la FP3, la tercera prueba libre de cara a la clasificación, que está prevista para el sábado a las 3:00, Ya el domingo a las 2 será la hora de la verdad, con la largada del Gran Premio japonés.

Luego de sumar su primer punto desde que compite con Alpine, Franco Colapinto llega muy motivado a un circuito en el que todavía no giró como piloto de la máxima categoría. El argentino, elogiado por su equipo y por especialistas de la categoría por la producción en China, cuando finalizó décimo pese a la mala fortuna que tuvo con la salida de un auto de seguridad que conspiró contra su estrategia, buscará ratificar ese rendimiento y aspira a meterse en una Q3 por primera vez en la temporada.

Después de un fin de semana muy complicado en Australia, Alpine pareció afinar la puesta a punto en China, donde Colapinto mostró muchas aptitudes para la largada -llegó a quedar sexto cuando se ordenó la fila india- y para defender la posición ante autos con mejores condiciones, como los Haas Esteban Ocon y Oli Bearman. Por eso, la expectativa es volver a luchar por los puntos, con la esperanza de que esta vez la estrategia se pueda cumplir de acuerdo a lo previsto.

En ese contexto, Alpine está cerca de ubicarse en el lugar que Flavio Briatore supuso antes del comienzo de la temporada, luchando debajo de los cuatro equipos líderes. Hasta el momento, los Mercedes se erigieron en claros dominadores de la parrilla, con un triunfo para George Russell en la prueba de Australia, otro en la Sprint de China y la primera victoria en su carrera para Kimi Antonelli en el GP chino.

Detrás aparecen las Ferrari, las únicas máquinas en poder seguirle el ritmo a las Flecha de Plata y que gracias a la efectividad que mostraron en las largadas, parecen que podrán darle pelea. Por el contrario, McLaren es la gran decepción, sin haber podido largar en China con ninguno de los dos autos y con el quinto puesto de Lando Norris en Australia como mejor posición en carrera. Tampoco se mostraron confiables los Red Bull, con un abandono Verstappen en China y otro de Hadjar en Australia.

En Suzuka, se verá como viene la evolución, por lo que la expectativa para ir develando el rendimiento de los autos en la noche de jueves es bien alta.