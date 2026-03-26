Entre el cierre de paritarias y los reclamos de reapertura, persisten conflictos docentes en cuatro provincias

El gobierno del peronista dialoguista Raúl Jalil logró cerrar la paritaria docente el viernes 21 de marzo, tras semanas de intensa conflictividad pero lejos de sellar la paz social, el acuerdo desató el rechazo de los docentes Autoconvocados que mantienen el conflicto abierto.

Córdoba: Martín Llaryora paraliza obras públicas para pagar a docentes

En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) recibirá en las próximas horas una tercera propuesta oficial del gobierno del peronista cordobesista Martín Llaryora, quien anunció que ordenará «desacelerar y postergar obras públicas para concentrar recursos en mejorar la oferta salarial» y destrabar el conflicto .

La nueva propuesta, que será presentada por el secretario General de la Gobernación David Consalvi, incluiría un cambio central respecto a las anteriores: la eliminación definitiva de la cláusula atada a la evolución de la recaudación provincial durante todo el año, uno de los puntos más cuestionados por las bases docentes . El gobierno también evalúa dejar sin efecto el descuento del Fondo Solidario de Atención para Enfermedades e Innovación Tecnológica (FOSAET) -unos $40.000 mensuales para un docente con 22 horas cátedra- y ofrece un plan de refinanciación de deudas con la Tarjeta Cordobesa a tasa del 73% anual.

El gremio, sin embargo, mantiene la cautela. Rafaela Ludueña, secretaria general de la departamental San Justo, confirmó que el mandato de la asamblea provincial es claro: garantizar el 100% del IPC sin condicionamientos, recuperar el poder adquisitivo y actualizar el FONID, que se abona con recursos provinciales porque la Nación recortó de manera unilateral esta asistencia. Los sectores más duros advierten que eliminar el tope por recaudación podría no ser suficiente si no se reconoce la pérdida salarial acumulada en meses anteriores.

La semana pasada, la UEPC realizó un paro de 48 horas con acatamiento superior al 70% y una de las movilizaciones «más grandes de la que maestros y maestras tengan memoria en zonas mediterráneas», se indicó. La resolución definitiva sobre la nueva oferta se definirá recién la semana próxima, tras el proceso de consulta interna del gremio.

Jujuy: CEDEMS en paro, acampes y denuncias

Jujuy presenta el escenario más complejo. La provincia del radical Carlos Sadir vivió una rebelión policial hace dos semanas que desató una crisis institucional y obligó al gobierno a reabrir las paritarias docentes, aunque con ofertas que los gremios califican de «miserables» e «imposición».

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), liderado por su secretaria general Mercedes Sosa, está actualmente en paro y apostado frente al Ministerio de Educación en protesta por declaraciones del Ministro de Hacienda, Federico Cardoso, quien afirmó que los docentes «se quejan, pero en realidad, algunos están ganando cuatro millones de pesos».

En diálogo con Ámbito, Sosa repudió estos dichos del funcionario y denunció también la crisis de designaciones: «docentes específicos de espacios curriculares sin profesorado no están siendo nombrados en sus cargos, dejando a estudiantes sin clases y a profesionales sin designación», señaló. El CEDEMS prepara para este jueves una protesta frente a la Casa de Gobierno junto a otros gremios estatales, con un debate público para el que invitaron a los economistas Benito Aramayo y Gastón Remes, y a la abogada Alicia Chalávez, especialista en el valor de los servicios como la electricidad. «Si la situación se agudiza, hay docentes dispuestos a hacer un ayuno, encadenamientos y a exigir que la paritaria de abril se abra en los primeros días», expresó Sosa. La dirigente agregó que «el gobierno viene descansando» a los docentes con aumentos del 2% mensual, mientras se aprueban aumentos en combustible, transporte y electricidad.

La secretaria general del CEDEMS calificó la metodología del gobierno como de «imposición» y denunció que no tienen en cuenta las contrapropuestas de los gremios. La coordinación entre docentes, salud y estatales podría derivar en un paro provincial si no hay mejoras sustanciales, trascendió.

Río Negro: UNTER rechaza la oferta, pero el gobierno pagará

En Río Negro, el conflicto docente entra en una fase de alta tensión. La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) rechazó la última propuesta salarial del gobierno del dialoguista Alberto Weretilneck, pero el ejecutivo provincial confirmó que abonará el aumento de todas formas, lo que profundiza la grieta con el gremio.

La oferta rechazada incluye un incremento del 10% en marzo, 4% en abril y 4% en mayo, con cláusula de revisión en junio. Sin embargo, desde la UNTER denunciaron que estos porcentajes representan una pérdida real del poder adquisitivo frente a la inflación proyectada y a los aumentos de tarifas y servicios. El gremio exige una recomposición salarial que recupere lo perdido en 2025 y garantice estabilidad frente al ajuste nacional.

El gobierno, por su parte, adoptó una postura firme: el ministro de Educación Jorge Lara anunció que depositará el aumento del 10% correspondiente a marzo en las cuentas de los docentes «haya o no haya acuerdo», argumentando que la oferta es «superadora» y que no puede postergarse el inicio del ciclo lectivo. Esta decisión unilateral -similar a la estrategia que intentó aplicar el gobierno de Jalil en Catamarca antes de ceder a la apertura de la paritaria- generó rechazo en las bases docentes. La UNTER evalúa «otras herramientas de protesta», tras el rechazo de la oferta, incluyendo posibles paros de actividades o medidas de fuerza que afecten el inicio de clases.

El escenario rionegrino es particularmente sensible porque el gobierno de Weretilneck enfrenta presiones de docentes, estatales y petroleros, en una provincia en donde el sector hidrocarburífero condiciona las finanzas públicas. La decisión de pagar «con o sin acuerdo» busca forzar la normalización del ciclo lectivo, pero podría derivar en una escalada del conflicto si el gremio profundiza las medidas de fuerza.

Un panorama común: ajuste y resistencia

Las cuatro provincias comparten un escenario de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que ronda entre el 33% y el 55%, desde 2023, según datos de la central nacional docente CTERA. En todos los casos, los gobiernos -incluso los alineados con Javier Milei, como Jalil y Sadir, o el peronista Weretilneck- enfrentan dificultades para contener el conflicto docente pese a intentar imponer paritarias cortas, atadas a la recaudación o pagadas de manera unilateral.

En Catamarca, los autoconvocados ya anticipan nuevas medidas para exigir la reapertura de la paritaria «libre y sin techo». En Córdoba, la UEPC definirá esta semana si acepta la oferta que elimina el tope por recaudación. En Jujuy, el CEDEMS mantiene el paro y las movilizaciones frente a la intransigencia del gobierno. Y en Río Negro, la UNTER deberá decidir si profundiza el plan de lucha frente a un gobierno decidido a pagar «haya o no haya acuerdo».

Por David Correa