En los últimos dos años cerraron más de mil tambos Con la Fiesta del Tambero en Navarro como telón de fondo, el ministro aseguró que desde que asumió Milei “se perdió el 10 por ciento de los establecimientos dedicados a la producción de lácteos”.

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, puso cifras concretas a una crisis que el sector lechero arrastra desde hace meses. Durante su participación en la Fiesta del Tambero en Navarro, el funcionario advirtió que “en los últimos dos años cerraron más de mil tambos”, un dato que expone el impacto del actual escenario económico sobre la producción. La afirmación no quedó aislada porque, según el ministro, se debe al rumbo adoptado por el gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

El evento, que reunió a productores, industriales y trabajadores del sector bonaerense, funcionó como una vidriera de contrastes. Por un lado, la celebración de la actividad tambera; por otro, la preocupación creciente por la pérdida de unidades productivas.

“Es una fiesta con sensaciones encontradas”, dijo Rodríguez que destacó la celebración pero lamentó el contexto marcado por la pérdida del el 10 por ciento de los tambos preexistentes a la llegada de Milei.

El ministro vinculó esa caída con un cambio de modelo económico. Según planteó, la política nacional empuja un proceso de concentración que deja fuera de competencia a pequeños y medianos productores.

“Nosotros en la provincia trabajamos todos los días para promover una producción con más productores, con más valor agregado y más arraigo. Lo que está haciendo el gobierno nacional va en el sentido exactamente contrario”, sostuvo.

“Las políticas de Milei están empujando a la concentración y expulsando a los pequeños y medianos productores. El cierre de tambos no es casualidad: es la consecuencia directa de un modelo que desprotege a quienes producen”, destacó.

Los casos bonaerenses como testigo del impacto

El impacto no se limita al campo. Rodríguez describió una cadena láctea en tensión, con industrias que reducen actividad o directamente cesan operaciones. “Hoy vemos empresas lácteas en crisis que reflejan claramente este proceso. Casos como el de La Suipachense, con más de 70 años de historia, que quebró y dejó a 140 trabajadores sin empleo, muestran la gravedad del momento”, afirmó.

La enumeración continuó con otros casos recientes. “La situación de Verónica es crítica: pasó de procesar un millón de litros diarios a prácticamente paralizar su producción, con cientos de trabajadores sin cobrar y un pedido para despedir a 200 empleados”. Luego agregó: “El cierre de ARSA, que producía para Sancor y dejó a 400 trabajadores sin trabajo, o la crisis de Sudamericana de Lácteos, que hoy busca sostenerse como cooperativa, son parte de un mismo problema: una política económica que no cuida la producción nacional”.

Frente a ese panorama, el funcionario remarcó que “mientras algunos promueven la especulación y la apertura indiscriminada, nosotros apostamos a fortalecer la producción, generar herramientas concretas y acompañar a cada productor para que pueda crecer”.

Más allá de las críticas, Rodríguez también puso el foco en el potencial del sector. Valoró el crecimiento de la Fiesta del Tambero y el rol del Concurso de Quesos como instancia de mejora productiva.

“Estamos convencidos de la gran calidad de los quesos de la provincia, pero también sabemos que siempre hay margen para mejorar. Este tipo de instancias permite que cada productor sepa dónde está parado y reciba herramientas para seguir creciendo”, añadió.

“A muchos productores estos concursos les abren nuevas oportunidades. Algunos no dimensionaban el nivel de sus productos y, a partir de estos espacios, empiezan a proyectarse incluso a nivel internacional”, dijo el ministro.

Navarro, sede del encuentro, cuenta con 114 tambos y produce más de 243 mil litros diarios, siendo un nodo clave de la Cuenca Abasto Sur.

Por Juan Manuel Meza