En enero, y por quinto mes consecutivo, los salarios registrados perdieron frente a la inflación Los ingresos registraron una suba del 2% mientras que el costo de vida fue del 2,9%. Desde septiembre, el salario registrado privado perdió un 2,3% de su poder adquisitivo. En el caso de los públicos, ese retroceso llegó al 5,4%.

En enero de este año, el índice de salarios registrados registró un incremento de 2% en comparación con diciembre de 2025, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El incremento se ubicó por debajo de la inflación minorista de ese mes, que fue del 2,9%. Se trata del quinto mes consecutivo en el que las subas de los salarios registrados quedan por debajo de la Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El retraso salarial se ha convertido en una tendencia que se acentúa ya que en el acumulado del año que va desde enero de 2025 a enero pasado, el Indec relevó un alza del salario registrado del 29% versus una inflación del 32,4%.

En los primeros ocho meses de 2025, el salario registrado estuvo por encima de la inflación en cuatro oportunidades (febrero, mayo, julio y agosto); la situación inversa se dio en enero, marzo y abril y en un mes salieron empatados (1,6% en junio). Desde septiembre, la competencia la gana claramente la inflación.

La contracara de esta situación es el incremento de las deudas de las personas con todo tipo de capitalistas, desde las tarjetas de crédito hasta las billeteras virtuales y los bancos. Pero los ingresos a la baja e inflación en alza deriva en una incapacidad de pago y un aumento sustancial de la mora.

#DatoINDEC

El índice de salarios se incrementó 2,5% en enero de 2026 respecto de diciembre y 37,7% interanual https://t.co/uCEk7XEUUi pic.twitter.com/NkDdurjwqI — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 25, 2026

Privados y públicos pierden poder adquisitivo

Los salarios registrados que mide el Indec se dividen en dos partes, de un lado los privados registrados y del otro los del sector público. Ambos han tenido una evolución diferente marcada por las distintas instancias de las negociaciones paritarias.

En el caso del sector privado registrado, en enero último subieron un 2,1%, bastante por debajo del 2,9% del IPC. Desde septiembre, el salario privado registrado perdió un 2,3% de su poder adquisitivo. Este dato general que es un promedio indica que hay sectores de trabajadores de la actividad privada que han perdido mucho más poder adquisitivo que otros.

La otra división del salario registrado, el del sector público, registró un alza menor aun, de solo el 1,8% en enero pasado. Acá el retroceso desde septiembre de 2025 es mucho mayor que en el sector privado: la pérdida de poder de compra llega al 5,4% a enero de 2026.

El Indec divide al sector público en dos: los nacionales y provinciales. En el caso de los primeros, el aumento de enero fue del 2%, con una variación interanual de apenas el 22%, lo que demuestra que el ajuste sobre el salario de los trabajadores estatales nacionales es una de las claves para sostener el superávit fiscal que pregonan tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo.

Respecto de los salarios públicos provinciales, mostraron un alza de solo el 1,7% en enero y acumularon una suba interanual del 33,4%.

QUINTO MES CONSECUTIVO DE CAÍDA REAL DE LOS SALARIOS REGISTRADOS (PÚBLICOS Y PRIVADOS) En enero, los salarios registrados del sector privado cayeron 0,7% en términos reales (+2,1% nominal vs. 2,9% IPC), quedando 2,3% por debajo del nivel observado en noviembre 2023. Los del… pic.twitter.com/EBD3pOjdcf — Hernán Letcher (@hernanletcher) March 25, 2026

No registrados

El salario no registrado es muy importante en la estructura económica actual ya que, según datos oficiales, el 36,3% de los asalariados no tiene descuento jubilatorio, lo que es lo mismo que decir que no está registrado. Se trata de 3,52 millones de personas en esa condición.

El Indec incluyó la medición del salario no registrado desde octubre de 2016 en base a las mediciones que realiza para la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), y que por cuestiones metodológicas deriva en un retraso de cinco meses. Es decir, el dato de enero de este año para salarios no registrados corresponde al mes de agosto de 2025.

Esta diferencia temporal más ciertos cambios en la encuesta que se lleva a cabo han producido un incremento en el registro de los ingresos de las personas con salarios no registrados que no necesariamente se condicen con un aumento tal como queda asentado en la estadística.

Es por eso que algunos analistas colocan un asterisco a la hora de analizar la evolución de este ítem. Los datos del Indec señalan que a enero de 2026 el salario privado no registrado acumuló un alza significativa, del 80,6% en un año, con un incremento del 4,4% en el primer mes de este año.

Hay que tener en cuenta que cuando el presidente Milei se vanagloria del aumento del salario durante su gobierno, se refiere al índice general del Indec. Por caso, en enero último ese índice general (privado y público registrado más privado no registrado) arrojó un 2,5%, mucho más cerca del 2,9% de la inflación de enero, pero lejos de la realidad cotidiana de los asalariados.

Por: Randy Stagnaro