El mercado prepara su respuesta a la posible reelección de Milei Economía lanzó un bono en dólares a vencer en 2028. Su resultado será leído como la expectativa de los agentes financieros sobre la continuidad del Presidente.

El Gobierno nacional decidió lanzar mañana una emisión de deuda en dólares a vencer en octubre de 2028, cuyo resultado será leído como la expectativa del mercado financiero a la posibilidad de una reelección del presidente, Javier Milei.

Con los mercados internacionales cerrados, el equipo económico primero exploró la posibilidad de tomar dólares del mercado local pero con vencimiento durante el actual mandato, con emisiones de hasta US$250 millones por licitación.

Pero para estirar los plazos de vencimientos y no sobre ofertar sobre un mismo período estiró la duración con un bono a octubre de 2028 para ampliar la posibilidad de seguir financiándose en el mercado local.

En consecuencia, mañana ofrecerá US$150 millones a vencer en octubre de 2027 con el AO27 y otros US$150 millones a octubre de 2028 en el AO28. Luego habrá dos ruedas adicionales por US$100 millones al precio que salgan las primeras.

El AO28 ofrece una tasa de 6% similar al AO27 con lo cual son de similares características financieras, pero incorpora el riesgo político de una reelección o no de Milei, un dato que puede ser decisivo en la marcha del programa del gobierno.

Algunos analistas han sugerido que la resistencia a la baja del riesgo país se debe a que los inversores externos están esperando que sean los locales lo que hagan punta colocando su dinero en el país.

Un buen resultado en la licitación puede tener un efecto cascada positivo, pero en caso de uno adverso el horizonte puede complicarse.

Caputo está en una sórdida lucha con el mercado financiero por el volumen de dólares que debe acumular para pagar los próximos vencimientos de deuda.

En declaraciones a la prensa el secretario de Finanzas, Federico Furiase, reiteró hoy que el gobierno ya cuenta con los fondos para hacer frente a los compromisos hasta julio de 2027.