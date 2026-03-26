Así es Mauritania, el inédito rival de la Selección argentina antes del Mundial Con técnico español y vecinos que son potencia, el equipo africano busca las bases para lograr ser competitivo .

Cinco millones y medio de personas viven en Mauritania, un país que tiene el 90% de su territorio ubicado en el Sahara. Depósitos de oro, gas natural y petróleo son algunas de sus riquezas, mientras que la pesca es uno de sus ingresos mas importantes. Nuakchot es su capital y el futbol su deporte mas popular.

Mauritania (Africa.com)

Argelia, Mali y Senegal son sus vecinos directos, mientras que con Marruecos lo separa el desierto. Argelia será próximo rival de Argentina en el Mundial; Senegal y Marruecos están en la justicia por la última Copa de África y Mauritania está buscando su camino para -en un futuro no lejano- también concretar su sueño mundialista.

Daniel Cabrillana es mendocino y vive en Mauritania desde hace cuatro años, con su esposa y su hijo. En diálogo con Mañana es Mejor, de Radio 750, contó cómo viven la previa del duelo con Argentina: “El partido le da un prestigio a la Seleccion de Mauritania que en Argentina no se toma dimension. Todo el país está hablando del tema, están ansiosos, saben que les va a dar un salto de calidad. Van a aprender cosas de Argentina, pueden replicar estadios y maneras de organizarse”.

Selección de Mauritania (Archivo -)

Daniel es un “apasionado del fútbol” y sus tareas estás relacionadas al deporte: “Estoy trabajando con el fútbol en la prisión de acá. También estuve en un equipo de segunda división como ayudante de campo”.

En relación al nivel de la Selección, reconoce que “todavía le falta, pero no mucho”: “Mauritania no está al nivel de Senegal ni Marruecos, pero no le falta mucho. El país ha cambiado, se están haciendo muchos estadios, en la 2da division hay clubes que no son muy diferentes a los clubes de Argentina. En un par de años puede llegar a otro nivel”.

La historia del equipo es joven, tiene futbolistas nacionalizados, en medio de una liga que -de a poco- deja de ser semiprofesional: “El tecnico es español -Aritz López Garai-, además va a debutar un defensor francés -Jordan Lefort, la esposa es mauritana- y este partido lo van a disfrutar. Van a jugar y a hacer fuerza por su país, pero son muy fanáticos de Messi, van a estar obnubilados con Argentina”.

El partido en la Bombonera

Lionel Scaloni probaría un 11 titular con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez. Hoy el técnico hablará en conferencia de prensa.

Argentina entrena en Buenos Aires para amistosos con Mauritania y Zambia AMDEP2580. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 25/03/2026.- Jugadores de la selección argentina de fútbol participan en un entrenamiento este miércoles, en Ezeiza (Buenos Aires). La selección argentina de fútbol entrena de cara a los amistosos contra Mauritania y Zambia, con el objetivo de ultimar detalles y despedirse de su público en la antesala del Mundial 2026. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni (EFE/EFE)

La FIFA ya confirmó que los entrenadores deben presentar su lista de 26 convocados al Mundial hasta el 30 de mayo. No se descarta que en junio Argentina sume otros dos amistosos.

El amistoso contra Mauritania será mañana desde las 20.15 y tendrá transmisión de Radio 750.