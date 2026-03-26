A medida que se deteriora la situación económica, aumenta la cantidad de cheques rechazados La proporción de rechazados respecto de los aprobados alcanzó al 2,76% en enero pasado cuando en el mismo mes de 2024 fue de 1,5%

Según un informe de la agencia de información financiera Fidelitas, la cantidad de cheques rechazados por carencia de fondos que los respalden alcanzó “récords históricos”.

De acuerdo con los datos presentados, en base a la central de cheques rechazados del Banco Central, los cheques rechazados por falta de fondos en el primer bimestre de 2026 llegaron a los niveles similares a los que hubo durante la pandemia de Covid, en 2020.

El estudio agrega que “el ratio de emitidos contra rechazados crece más astronómicamente, ya que el cheque físico va siendo un medio de pago menos utilizado con el paso del tiempo, pero sigue aún muy presente en pymes”.

Los datos del Banco Central son concluyentes.

Fidelitas advirtió que “la persistencia de estos niveles en los primeros meses de 2026 sugiere que la presión sobre el capital de trabajo de las empresas se mantiene elevada”. Agregó que “Mientras la media se mantenía por debajo de los U$S 30 millones por mes, en el último trimestre se sextuplicó superando los U$S 180 millones”.

Según los números del Banco Central, en enero de 2024, los cheques rechazados equivalieron al 1,5% del volumen de los cheques compensados (o aceptados). Ese porcentaje subió al 1,68% en enero de 2025 y en enero de 2026 alcanzó un 2,76%.

De todas maneras, el nivel de cheques rechazados respecto de los compensados está por debajo de un nivel récord observado en septiembre de 2025, en medio de la corrida cambiaria en la previa de las elecciones nacionales de octubre, cuando alcanzó a 3,39%.

El problema es que se ha establecido un nuevo piso para los cheques rechazados por encima del 2,5% respecto de los cheques aceptados.

Por: Miguel Carrasco