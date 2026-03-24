El problema número uno para la industria y el comercio sigue siendo la falta de ventas Supermercadistas y empresarios manufactureros coincidieron en la preocupación por el bajo nivel de la demanda.

La demanda volvió a ser el problema principal para la mayoría de los empresarios de la industria y del supermercadismo, según las encuestas que realiza el Indec mensualmente en esos ámbitos de la economía local.

La Encuesta de Tendencias de Negocios de la Industria Manufacturera de febrero reveló que la demanda interna insuficiente fue el peor inconveniente para el 51,9% de los empresarios consultados.

La importación siempre es enemiga de la industria

El segundo problema, con el 11,8%, fue la competencia contra productos importados, otra consecuencia de la política del gobierno nacional, que flexibilizó las condiciones para el ingreso de producción extranjera.

El tercer inconveniente apuntado por los industriales fue la incertidumbre económica, con el 6,7% de las respuestas; seguido por la insuficiente demanda externa y por los problemas financieros.

Según la Encuesta de Tendencias de Negocios de Supermercados y Autoservicios, el obstáculo mayor en febrero fue la demanda interna, con el 54,5% de las respuestas, en el contexto de la sostenida caída del poder adquisitivo del salario y del enfriamiento del consumo masivo.

El costo laboral fue el segundo problema señalado por los súper, con el 24,7%. En la lista continúan el costo financiero, con el 7,8% de las respuestas; y la competencia interna.

En el próximo trimestre

Para los próximos tres meses, los supermercadistas proyectan estabilidad. Sobre la situación actual de los negocios, el 63,6% la definió como normal; el 28,6% como “mala”; y el 7,8% respondió “buena”.

Sobre la expectativa para el trimestre marzo-mayo, el 70,1% proyectó ventas normales, contra un 20,8% que se entusiasmó con una mejora y un 9,1% que fue pesimista.

Sobre los stocks, el 66,2% consideró que tiene niveles normales.

Por el lado de los industriales, ante la consulta sobre producción, el 62,3% proyectó estabilidad para el trimestre marzo-mayo, a la par de un 20% que cree que su actividad caerá.

El 53,4% consideró que la situación de su cartera de pedido estuvo en febrero por debajo de lo normal; y el 61% definió su nivel de stock como “adecuado”.