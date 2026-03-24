El núcleo duro del Gobierno se abroquela y busca retomar la agenda con Adorni en el centro El jefe de Gabinete protagonizará una abultada agenda con reuniones individuales con ministros y escoltará a Milei, luego de los escándalos.

Tras semanas complejas, el Gobierno nacional se abroquela y empuja a la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien protagonizará una intensa agenda con intención de retomar la gestión, luego de estar en el ojo de la tormenta por el episodio con su esposa en el avión presidencial y el viaje a Punta del Este.

Pasado el fin de semana largo, el ministro coordinador volverá a reunirse de manera individual con ministros y legisladores, y el viernes escoltará al presidente Javier Milei a una actividad organizada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Pese a la polémica que inició con la inclusión de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, a la delegación presidencial que partió rumbo a Estados Unidos en el ARG 01, pero que continuó con el video del viaje a Punta del Este, y la supuesta propiedad adquirida, Adorni se reunirá de manera individual con los ministros Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) el jueves, y Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad) el viernes.

Asimismo, también tenía previsto reunirse con la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, luego del cortocircuito generado a raíz de la ausencia de su mensaje en redes sociales cuando la plana completa del Gabinete se plegó a respaldarlo.

El viernes el funcionario escoltará al mandatario en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano que encabezará Pettovello, en otro accionar del libertario por reafirmar al exvocero al que eligió para suceder a Guillermo Francos al frente de la Jefatura de Gabinete.

El cronograma de actividades intenta disipar la danza de nombres que suenan para reemplazarlo en el cargo, y si bien, desde el oficialismo se alinean con la postura que encarna el mandatario, hay quienes por lo bajo aseguran que lo ven “abatido”.

La semana próxima, la mesa política volverá a reunirse en Casa Rosada con intención de definir las principales claves legislativas del oficialismo que retomará la actividad con la audiencia pública en la que se debatirá en torno a la Ley de Glaciares, uno de los objetivos prioritarios de la Casa Rosada, para intentar sesionar el miércoles 8 de abril.

Tras los anuncios a cargo del propio Adorni, el detalle de los proyectos que aplicará modificaciones en el Código Penal y del paquete de leyes en defensa de la propiedad privada serán girados a los integrantes del reducido círculo designado por el Presidente. La idea es dar inicio a las negociaciones para la conquista de las voluntades necesarias que, a su vez, permitan dejar atrás los ruidos internos y externos del Gabinete.

Por: Sofia Rojas