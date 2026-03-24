Economía y la CNV trabajan contra reloj para poner en marcha los fondos para financiar despidos

“Los FAL representan una oportunidad de crecimiento enorme para el mercado de capitales: son el tipo de inversores de largo plazo que necesitamos para consolidar y profundizar su desarrollo” dijo Silva quien sostuvo que la CNV esta «t rabajando junto al Ministerio de Economía sobre la futura reglamentación, que apunta a potenciar el crecimiento del mercado de capitales con un marco claro y previsible”.

Junto con esos fondos y modificaciones en las reglamentaciones, la Reforma Laboral aprobada en febrero trata de darle a los empresarios y marco más previsible para la contratación de personal, al disminuir el riesgo de judicialización.

Los fondos se constituyen con aporte del 2,5% sobre la masa de trabajadores en el caso de las pymes y del medio por ciento en las empresas grandes.

En tanto, entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo período de 2025 el desempleo pasó del 6,4% al 7,5%. Desde que asumió Milei en la Casa Rosada la cantidad de empleadores disminuyó en mas de 23.000.

La urgencia de Luis Caputo

Más allá de la cuestión meramente laboral, en el Palacio de Hacienda se entiende que con los FAL en marcha el Estado va a tener una nueva fuente de financiamiento para renovar deudas.

En el último encuentro organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) el ministro de Economía señaló precisamente que el equipo del Palacio tiene identificadas fuentes de financiamiento al mercado de capitales internacional, para renovar vencimientos por u$s9.000 para julio de este año y para enero y julio del 2027. Una parte podría venir de los FAL.

Quejas de Caputo con las Alycs

El ministro de Economía considera que el mercado local podría ser una alternativa al financiamiento del Estado. En Brasil el 90% de la deuda es local, por ejemplo, en Argentina es a la inversa. Caputo se quejó de que los agentes de bolsa locales no hayan dearrollado hasta ahora ningún vehículo financiero capaz de captar dólares «del colchón» ahora que está en marcha la ley de presunción de inocencia fiscal.

Por Carlos Lamiral