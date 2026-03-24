Dictadura y Derechos Humanos: los puntos clave de la narrativa del Gobierno y las acciones oficiales por el 24M El Gobierno aprovechará un nuevo aniversario del inicio de la dictadura cívico militar para dar su versión de los hechos.

El gobierno de Javier Milei utilizará nuevamente el 24 de marzo, fecha del aniversario de la última dictadura cívico-militar, para intentar instalar su visión sobre lo que sucedió entre 1976 y 1983 y qué rol tuvieron los organismos de derechos humanos en esos años. No habrá grandes sorpresas en la fecha que conmemora el aniversario número 50 del golpe de Estado, con un oficialismo que apuesta a redoblar consignas.

Como sucede desde que llegó a la Casa Rosada, la administración libertaria se dedicó en los últimos días a confeccionar un video institucional para esta fecha tan particular y con el objetivo de reflejar qué piensa el oficialismo. La grabación fue generada desde uno de los despachos más importantes de Balcarce 50 y monitoreada por el equipo de comunicación del asesor Santiago Caputo.

Tal como confiaron fuentes libertarias, se trata de un video documental con un estilo muy similar al del año pasado. En 2025, la gestión Milei reclamó en el mensaje audiovisual por “memoria completa”, cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos y reivindicó a las víctimas de organizaciones guerrilleras.

El politólogo Agustín Laje fue uno de los protagonistas del filme que se dio a conocer a través de las redes sociales, con una duración de 20 minutos, y se hizo público en la jornada en la que se realiza una multitudinaria marcha en reclamo de “memoria, verdad y justicia”.

La narrativa de La Libertad Avanza acerca de la conmemoración se basa en la necesidad de instalar que existió una guerra y que, durante décadas, existieron gobiernos que privilegiaron una parte del relato de la historia, sin considerar el rol de las guerrillas y lo sucedido con las víctimas de las fuerzas de seguridad en los setenta. Por eso se busca contar una «historia completa» de aquellos años.

Es algo que el presidente Milei siempre se dedicó a divulgar, incluso cuando era panelista de televisión. No obstante, su posición se reforzó cuando ingresó a la Cámara de Diputados al lado de Victoria Villarruel, hija del teniente coronel retirado Eduardo Villarruel, un militar perteneciente al Ejército Argentino y veterano de la guerra de las Islas Malvinas.

La actual vicepresidenta de la Nación y titular del Senado es fundadora del CELTYV (Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas), una ONG dedicada al reconocimiento de las víctimas civiles de organizaciones armadas de izquierda en los años 70.

En 2023, cuando era candidata a vice, tuvo un gran revuelo mediático por organizar en la Legislatura porteña un reconocimiento a víctimas de organizaciones como ERP y Montoneros, diferenciándolas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado. Milei siempre apoyó este tipo de iniciativas.

La cifra de 30.000 detenidos desaparecidos es otro eje en el que se apoya el Gobierno. En concreto, señala que ese número no existe. El jefe de Estado, siempre que pudo, subrayó que el número no tiene comprobación empírica y confrontó con los organismos de derechos humanos.

A propósito de las agrupaciones, además de pararse en la vereda de enfrente, la gestión de La Libertad Avanza buscó recortar áreas sensibles en las que existió interrelación. Por ejemplo, en 2024 se avanzó en la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría. Eso permitió achicar un 40% de su estructura y un 30% de su personal.

A este hecho se sumó que el 27 de mayo de 2024 el Ministerio de Seguridad, conducido por entonces por Patricia Bullrich, se negó a responder pedidos de información de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Esto mientras se investigaban casos de apropiación de niños.

¿Algo más? En agosto de 2024 el Gobierno determinó cerrar por decreto la Unidad Especial de Investigación (UEI), un grupo de trabajo que desde la creación de la CONADI investigaba y analizaba documentación en casos de apropiaciones. Posteriormente, recortó el financiamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. Con estos pasos iniciales en el inicio de su era, la gestión violeta quedó totalmente alejada de las organizaciones de derechos humanos.

Y no le importa, al menos eso dicen en Casa Rosada, las marchas que se realicen cada 24 de marzo. Si bien prometen seguridad, no es la idea de LLA “provocar” a los manifestantes con la presencia de múltiples efectivos en el centro porteño. De hecho, las marchas del 24 M de 2024 y 2025 fueron pacíficas y terminaron sin disturbios.

Por: Juan Pablo Kavanagh