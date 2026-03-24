A 50 años del golpe, una masiva marcha llegará a Plaza de Mayo para “que digan dónde están” Los organismos esperan una convocatoria aún mayor a la del año pasado, que fue la primera movilización unificada en casi 20 años y la marcha más grande desde la vuelta de la democracia. Habrá un reconocimiento a las luchas actuales que resisten las políticas del gobierno de Milei.

“Qué digan donde están”, va a ser el grito unificado que reunirá este martes a las miles de personas que concurran este 24 de marzo a la Plaza de Mayo para conmemorar los 50 años del golpe genocida de 1976 y para rechazar las políticas del gobierno negacionista de Javier MIlei. La iniciativa se repetirá en todo el país, con epicentros como Rosario, Córdoba y Tucumán.

Por segundo año consecutivo, los organismos de derechos humanos realizarán una única marcha y un acto en el que se leerá un documento conjunto a medio siglo del comienzo de la última dictadura cívico-militar.

El acto central de la marcha

El acto central está previsto para las 16.30 en la Plaza de Mayo, donde el escenario se instaló ante una Casa Rosada completamente vallada para separarla de la movilización.

Como el año pasado, Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Adolfo Pérez Esquivel, premio Nóbel de la Paz y titular del SerPaJ, serán quienes se encarguen de la lectura.

Previo a eso, se realizará un reconocimiento a referentes de las luchas actuales que resisten las políticas libertarias para dejar en claro que, a 50 años del golpe, el plan económico es el mismo y las luchas también. Estarán los médicos del Garrahan, personas con discapacidad, universitarios, el padre de Pablo Grillo y referentes de agrupaciones de diversidad sexual, entre otros.

Para el 24 de marzo de 2025, los organismos de derechos humanos volvieron a coincidir en una única marcha luego de 19 años. La unidad frente a un gobierno que reivindica la dictadura convirtió a la movilización del año pasado en la más grande que se recuerde.

A dos años de la llegada de Milei al gobierno, los organismos creen que la convocatoria para este año será aún mayor y un nuevo mensaje para quienes buscan impunidad para los genocidas o defienden los crímenes y políticas de la dictadura.

Los organismos históricos, integrados por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, HIJOS, APDH y CELS, entre otros, convocaron a reunirse en Tacuarí y Avenida de Mayo a las 14 para caminar hasta Plaza de Mayo. “A 50 años del golpe genocida. El mismo plan, la misma lucha. Son 30.000. Que digan dónde están”, señalaron.

Invitaron también a que quienes vayan lleven una imagen de algún desaparecido o desaparecida con la consigna “Que digan dónde están”, una frase que tomó mucha más vigencia tras la histórica identificación de 12 personas que estaban desaparecidas en el centro clandestino de detención de La Perla, en Córdoba.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, integrado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Correpi, SerPaJ y el Encuentro Militante Cachito Fuckman, entre otros, se reunirá a partir de las 14 en Diagonal Norte y Florida bajo el lema “Son 30.000. Fue Genocidio. Ayer contra la dictadura, hoy contra Milei y sus cómplices. Organizarnos para resistir, rebelarnos para vencer”.

Para acompañar a los organismos, se espera una masiva concurrencia de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y sindicales. Las centrales obreras, tanto las dos CTA como la CGT participarán de la movilización de manera institucional, como ya lo hacen desde hace 3 años.