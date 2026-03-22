Torneo Apertura: Racing se trajó tres puntos de oro de Córdoba El equipo de Costas se adelantó por intermedio de Toto Fernández y zafó de un penal gracias a Cambeses. Luego empató Zelarrayán, pero Di Césare señaló el gol del triunfo.

Racing consiguió un triunfo clave al vencer 2-1 a Belgrano en Córdoba, en un duelo en el que fue superado en buena parte del partido, pero terminó ganando con personalidad y una buena labor de su arquero Facundo Cambeses.

El arranque del partido mostró a Belgrano mejor parado, con un fluido trato de balón y con algunas ocasiones para adelantarse en el marcador. Incluso, al minuto pudo ponerse en ventaja con un gran pase de Adrián Sánchez para Uvita Fernández, que definió muy mal de zurda y entregó el balón a Cambeses.

Pero más allá del predominio de Belgrano, su falta de peso en el área permitió que Racing pasara el mal momento sin grandes sofocones. Y entonces, en su primera acción bien hilvanada, el equipo de Costas se encontró con la apertura del marcador: Rojo trasladó desde el fondo y combinó con Rojas, que encontró bien abierto a Conechny. Sin marca, el extremo localizó la llegada a la carrera de Adrián Fernández, que controló el balón y en el mismo movimiento sacó un derechazo cruzado que se clavó junto al palo izquierdo del arquero Cardozo.

Belgrano sintió el impacto, pero a partir de una acción inesperada de pelota parada tuvo la chance de empatar por una mano de Solari. Sin embargo, el penal al medio ejecutado por Uvita Fernández fue bien detenido por Cambeses.

Claro que el mejor juego de los cordobeses no se aplacó en la segunda mitad y tuvo su premio tras un error en la salida de Marcos Rojo. Luego de la presión, Belgrano recuperó la pelota y Zelarrayán se encargó del resto, con un amague y remate cruzado desde el borde del área que se coló junto al palo derecho de Cambeses.

Pero cuando todo suponía que el desarrollo se volcaría definitivamente para el conjunto local, una pelota detenida cambió el panorama. Rojas ejecutó un tiro libre, Sosa la devolvió de cabeza al medio y Di Cesare, sólo por el segundo palo, metió el cabezazo para devolverle la ventaja a la Academia.

Este nuevo impacto resultó muy fuerte para Belgrano, que no lo asimiló como los anteriores -el gol de Fernández y el penal errado-. Por eso, Racing se pudo acomodar mejor en el campo y hasta tuvo chances de aumentar con un remate de Martirena y un mano a mano de Conechny que Cardozo pudo tapar en gran forma y con un cabezazo de Maravilla Martínez que dio en el travesaño.

El final mostró a Belgrano buscando el empate, pero allí volvió a aparecer Cambeses para sostener el triunfo ante una entrada de Zelarrayán. Así se fue un partido en el que Racing supo sufrir para luego celebrar.