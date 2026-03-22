Torneo Apertura: Defensa y Justicia conquistó un valioso triunfo ante Unión
El equipo de Soso se quedó con uno menos a los 35 minutos del primer tiempo por la roja a Botta, pero redobló esfuerzos y ganó con tantos de Souto y Gutiérrez.
El partido que Florencio Varela recibió por la fecha 12 cambió a los 35 minutos del primer tiempo. Rubén Botta, experimentado volante de Defensa y Justicia, tuvo un mal día y una reacción contraproducente: se enojó ante lo que consideró una falta de Juan Ludueña y enseguida, al cruzarse con Mauro Pittón, lo sacudió con un golpe en el abdomen y un cabezazo que obligó al árbitro Felipe Viola a mostrarle la tarjeta roja. El mediocampista que dejó a su equipo en inferioridad numérica y se fue compungido al vestuario no pudo entonces imaginar que sus compañeros redoblarían su esfuerzo y su fútbol en lo que quedaba de este sábado para conquistar una valiosísima victoria sobre Unión por 2-0.
Defensa y Justicia había sido el más incisivo en la primera parte cuando se quedó de pronto con un jugador menos y sin técnico, ya que un minuto después de la roja a Botta también fue expulsado en medio de esa escena de enojos y golpes su entrenador Mariano Soso. Hasta ahí, los locales habían estado más cerca de abrir el marcador: Matías Mansilla se erigía entonces como la figura de la cancha, tras dos atajadas notables ante un cabezazo y un derechazo del uruguayo Juan Manuel Gutiérrez.
Los dos goles del Halcón son la clara evidencia de ese ímpetu con el que fueron a buscar la victoria olvidándose de que jugaban con uno menos. El primero: un anticipo de Lucas Souto a pura fuerza luego de un gran tiro libre de Aarón Molinas que vulneró a una pasiva defensa de Unión y cruzó toda el área. El segundo: una corrida y una definición notables del uruguayo Gutiérrez -el mejor del día en Varela-, quien construyó una contra lapidaria superando primero la marca de Santiago Grella y venciendo después a Mansilla, en el mano a mano, con una frialdad admirable.