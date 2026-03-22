Torneo Apertura: Defensa y Justicia conquistó un valioso triunfo ante Unión El equipo de Soso se quedó con uno menos a los 35 minutos del primer tiempo por la roja a Botta, pero redobló esfuerzos y ganó con tantos de Souto y Gutiérrez.

El partido que Florencio Varela recibió por la fecha 12 cambió a los 35 minutos del primer tiempo. Rubén Botta, experimentado volante de Defensa y Justicia, tuvo un mal día y una reacción contraproducente: se enojó ante lo que consideró una falta de Juan Ludueña y enseguida, al cruzarse con Mauro Pittón, lo sacudió con un golpe en el abdomen y un cabezazo que obligó al árbitro Felipe Viola a mostrarle la tarjeta roja. El mediocampista que dejó a su equipo en inferioridad numérica y se fue compungido al vestuario no pudo entonces imaginar que sus compañeros redoblarían su esfuerzo y su fútbol en lo que quedaba de este sábado para conquistar una valiosísima victoria sobre Unión por 2-0.

Defensa y Justicia había sido el más incisivo en la primera parte cuando se quedó de pronto con un jugador menos y sin técnico, ya que un minuto después de la roja a Botta también fue expulsado en medio de esa escena de enojos y golpes su entrenador Mariano Soso. Hasta ahí, los locales habían estado más cerca de abrir el marcador: Matías Mansilla se erigía entonces como la figura de la cancha, tras dos atajadas notables ante un cabezazo y un derechazo del uruguayo Juan Manuel Gutiérrez.

El partido cambió, sí, pero no tanto. Hubo más angustia, más sacrificio y más kilometraje en los recorridos de los futbolistas de Defensa y Justicia, y seguramente cambios en los planes que había previsto la pizarra de Soso, pero sus dirigidos no solo lograron quedarse mentalmente en el partido sino que también batallaron futbolísticamente en inferioridad numérica y se aferraron con fiereza a sus opciones y a la eficacia para conquistar un triunfo de los que parecen valer más que tres puntos.

Los dos goles del Halcón son la clara evidencia de ese ímpetu con el que fueron a buscar la victoria olvidándose de que jugaban con uno menos. El primero: un anticipo de Lucas Souto a pura fuerza luego de un gran tiro libre de Aarón Molinas que vulneró a una pasiva defensa de Unión y cruzó toda el área. El segundo: una corrida y una definición notables del uruguayo Gutiérrez -el mejor del día en Varela-, quien construyó una contra lapidaria superando primero la marca de Santiago Grella y venciendo después a Mansilla, en el mano a mano, con una frialdad admirable.

Por Malva Marani