Se deteriora el humor social: la motosierra de Javier Milei se queda sin combustible popular

Un relevamiento sobre el humor social de los argentinos revela que la mayoría ya cuestiona uno de los pilares del modelo económico de Javier Milei: el superávit fiscal.

El dato cuestiona la idea generalizada del Gobierno y de algunas figuras de la oposición, que consideran que la «batalla cultural» está ganada en lo relacionado a la sanidad de las cuentas del Estado. Es de recordar que desde que Milei llegó a la Casa Rosada hizo un culto del recorte de gastos. Popularizó la imagen de la motosierra y hasta regaló unidades doradas a líderes globales.

Como es lógico, entre los votantes del mileísmo el 71% se mantiene firme en que se debe seguir con el ajuste fiscal , pero entre los del peronismo el 83% cree lo inverso . Entre los votantes del PRO es de 40% a favor del superávit vs 35% en contra ; los de la UCR del 17% vs el 48% ; y la izquierda es del 3% vs el 95% .

Un punto a tener en cuenta es que entre aquellos que no se identifican con ninguna propuesta política, que son los que pueden definir elecciones, el 43% de los consultados considera que Milei debe flexibilizar la «motosierra» , mientras que solo un 24% respalda la continuidad .

La opinión de analistas

En ese sentido, Diego Corbalán, titular de la consultora Monitor Digital, advierte que «la conversación digital sobre la economía argentina sostiene una alta intensidad en las redes sociales, con una negatividad elevada, con la preocupación sobre el rumbo del país en el centro del debate».

La consultora se especializa en analizar el humor social a partir de las conversaciones que aparecen en redes sociales y medios digitales. En su último estudio indica que el 57% de las interacciones menciona el tema «trabajo» como tema de preocupación. Por ejemplo, el tópico «impuestos», que es otro de los ejes del gobierno que promete reducción de presión, solo importa al 4%.

«La macroeconomía puede mostrar recuperación agregada, pero el ecosistema digital se fija en los sectores que más pesan sobre empleo, consumo y bolsillo. Si esos sectores siguen sin despegar con claridad, el humor difícilmente mejore», señala Monitor Digital.

Se trata de datos de la realidad que el Gobierno mira con preocupación con vistas al 2027, que es un año electoral. Según plantean calificadoras de riesgo como Fitch, nuevamente se espera un «shock» sobre la economía si las encuestas ponen en duda la continuidad de las políticas que se vienen llevando a cabo hasta ahora.

El ajuste se siente en el cuerpo

El trabajo de QSocial, denominado QMonitor, revela además que solo el 26% de la población considera que su situación económica es buena. El 41% considera que es regular y un 33% mala. A eso se suma que la principal preocupación es el endeudamiento y el temor a perder el empleo.

Otra encuesta realizada en febrero por la consultora D’Alessio IROL coincide con los resultados negativos obtenidos en otras mediciones.

«La evaluación sobre la situación económica actual cayó 5 puntos respecto del mes anterior». Un 61% de los encuestados considera que la situación está peor que el año pasado, mientras que un 37% cree que está mejor, dice el informe.

El trabajo indica que «en cuanto a la percepción sobre la situación económica personal, el 65% de los encuestados percibe que está peor posicionado económicamente respecto del año anterior», 4 puntos más que el mes anterior.

Para esta consultora, la incertidumbre en la situación económica del país reemplazó a la inseguridad como la principal preocupación de los ciudadanos, con un 65%. La inseguridad le sigue con un 63% y la preocupación por la falta de propuestas para el crecimiento económico del país completa el top tres con 55%.