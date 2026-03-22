Reforma laboral entre bastidores: 400 mil nuevos desempleados Ya antes de aprobar la norma que flexibiliza el trabajo, por imperio de la crisis y el ajuste se produjo una transformación regresiva del mercado de trabajo que vio deteriorados todos sus indicadores. Más desocupación y precarización. Crece el desempleo oculto de mano de las apps.

En la semana se viralizó un segmento del programa de Radio Pop Negrópolis, conducido por Elizabeth Vernaci. Allí, con el propósito de denunciar al aire su propio despido y el de su compañera Lizy Tagliani, la “Negra” pasó revista a varios de los centenares de despidos que se registraron en las últimas semanas.

La conductora comenzó diciendo que “durante los dos años de gestión de Javier Milei se perdió un puesto de trabajo formal cada cuatro minutos”. Acto seguido señaló las empresas que despidieron o cerraron y la cantidad de trabajadores afectados en cada una de ellas: “Fate 900, ILVA 300, Whirlpool 220, Corven 150, Newsan 150, SKF 145, La Suipachense 143, TN Platex 88, Vuklcalar 80, Pampar 80, Magnera 60, Dana 50, Acerías Berisso 50, Color Living 40, Luxor 40, Essen 34 y Radio Pop 2: Lizy y yo”.

La denuncia, contundente y risueña para vulnerar con elegancia la censura en el propio medio de pertenencia, refleja una aceleración del cuadro de cierres de empresas, recesión y pérdidas de empleo que el modelo de Javier Milei y Luis Caputo promueven.

Los despidos, lejos de limitarse a los 60 mil empleados públicos signados como “casta” por la cultura libertaria, crecen en el sector privado que sufre el derrumbe del consumo, la apertura comercial y la valorización especulativa del tipo de cambio.

Allí, en el período y a razón de más de 30 por día, cerraron más de 22 mil empresas. Esa masacre laboral y productiva a esta altura resulta inocultable a la vista pero se puso de manifiesto esta semana cuando se conocieron los resultados del informe de Mercado de Trabajo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del último trimestre de 2025.

De allí surge que la desocupación afectó al 7,5% de la Población Económicamente Activa (PEA). El indicador supera en 1,1 puntos porcentuales el registro de un año antes y en 1,8 lo relevado en el último trimestre de 2023. Se trata del valor más alto para ese trimestre desde 2020 cuando, en plena pandemia, llegó al 11% de la población activa. La tasa indicada supera el registro de 2021, cuando las restricciones al movimiento de las personas todavía no se habían flexibilizado plenamente y el desempleo afectaba al 7% de la fuerza de trabajo.

En términos concretos se trata de la emergencia de casi 400 mil nuevos desocupados en dos años de gobierno que llevan a 1,7 millones las personas que se encuentran en esa condición.

Foto: NA

En Narnia

Curiosamente, y a contramano de los datos oficiales, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se había ufanado cinco días antes por su red X de la supuesta “creación de 400 mil puestos de trabajo en los dos primeros años de la presidencia de Javier Milei”.

La Junta Interna de ATE del INDEC y sus técnicos, desenmascaron, en esos términos, la “trampa” aclarando que “la PEA es la suma de los ocupados y los desocupados. Los desocupados no tienen un puesto de trabajo. El aumento de la PEA se debe a que cada vez es más difícil llegar a fin de mes: como los sueldos no alcanzan, más gente sale a buscar trabajo, sin conseguirlo o consiguiendo empleos de menor calidad”.

Foto vieja, futuro gris

Pero la mayoría de los despidos y cierres consignados por Elizabeth Vernaci, al igual que el de ella misma, se produjeron en los primeros meses de este año mientras que el informe mencionado refleja lo ocurrido un trimestre antes.

Esta evidente espiralización de la crisis laboral que llegó a generar choques intensos entre el gobierno nacional y la gran burguesía local e incluso una fisura dentro de esta última, augura peores datos para el próximo informe.

De hecho, el jueves se conocieron dos informes también del INDEC que reflejan el humor y las expectativas de los empresarios para los que, se supone, gobierna Javier Milei y su equipo económico. De la “Encuesta de Tendencia de Negocios. Industria manufacturera” surge una perspectiva sombría por parte del empresariado.

El 20% de los entrevistados consideró que el nivel de producción disminuirá en los próximos meses desde niveles que ya son bajos: el 53,4% subrayó que los pedidos de los clientes están por debajo de lo normal.

A la hora de identificar el motivo del mal desempeño, el 52% de los industriales lo atribuyeron a la “demanda interna insuficiente”. Esto es, el deterioro del volumen del empleo y del poder adquisitivo del salario.

Así las cosas, el 16,4% de los empleadores en la industria reconoce que seguirá reduciendo su personal en los próximos tres meses. La perspectiva de reducción de plantillas escala al 19,5% para el sector de supermercadistas más dependiente del consumo interno.

Metodología obsoleta

Un informe del Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA) que analizó los datos del Indec sintió la necesidad de compartir lo que considera “distorsiones” del propio informe que ocultan un problema en el mercado laboral todavía más profundo. Es que, dicen, existe un cambio en la noción “típica” de trabajo provocado por el uso de las plataformas porque para la metodología oficial resulta empleado quien trabajó “al menos una hora en la semana de referencia”.

En consecuencia, explican, “cualquier individuo que realice actividades de generación de ingresos a través de aplicaciones de movilidad o delivery, independientemente de la carga horaria o la regularidad, es clasificado estadísticamente como ocupado”. Para el CEPA estamos frente a un “fenómeno que introduce desafíos metodológicos críticos para la medición de la desocupación”.

Así las cosas, nos encontramos frente a un “efecto amortiguador del desempleo” en tanto “la facilidad de acceso a las plataformas digitales permite un «rebusque» inmediato que impide la transición técnica del individuo hacia la categoría de desocupado”. Pero, además, se ha creado “una subordinación algorítmica que redefine el vínculo laboral” hacia una “dependencia encubierta”.

La precarización laboral se desarrolla a las sombras. Para el CEPA, desde la asunción del gobierno se perdieron 200.941 empleos privados que fueron reemplazados parcialmente por 159.501 monotributistas que muestran “un deterioro del mercado de trabajo y un empeoramiento de las condiciones de vida”.

Para el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) “el mercado de trabajo se deteriora” en tanto “sube el desempleo y hay 378 mil desocupados más que en 2023”.

A la vez, a contramano del discurso oficial, demuestran que “la economía crece, pero no genera empleo: cae la tasa de empleo y 3 de cada 10 trabajadores buscan empleo y/o desean trabajar más horas”. Por último, aseguran que “se consolida un modelo más precario” en tanto “aumenta el cuentapropismo, cae el empleo protegido y la informalidad alcanza al 43%”.

Para el centro liderado por el economista Claudio Lozano “la subutilización de la fuerza de trabajo” está en franco incremento y genera una casi inédita presión sobre el mercado de trabajo. Es que, mientras la suma de desocupados y subocupados llega al 18,8%, si se agregan los “demandantes” de empleo, el valor asciende al 30% de la PEA. Se trata de 2,6 puntos porcentuales más que hace solo dos años. Son 600 mil las personas que se sumaron a buscar empleo en los últimos dos años que configuran un total de “5 millones” compuestos por “casi 1,6 millones de desocupados y 3,5 millones de ocupados que buscan otra ocupación”.

Sin derrame

La transformación de la matriz laboral tiene su correlato en el modelo económico. Es que, dice el IPYPP, “el nivel general de la economía creció, pero cambió su composición: se retrajeron principalmente la industria y la construcción, al tiempo que los sectores primarios, la intermediación financiera y el sector de hoteles y restaurantes compensaron”. El modelo promueve sectores con poco uso de mano de obra y condena a la quiebra a los que hacen un uso intensivo de ella.

La caída del empleo, aclara el IPyPP, “no fue mayor porque se expandió el cuentapropismo”. El autoempleo, analizan, “pasó de 22,6% a 24,7% llegando al nivel más alto de los últimos años, con excepción de la pandemia”.

Por último y más directo, “la proporción de asalariados no registrados en el total aumentó de 35,7% a 36,3%”. Sin embargo, aclaran, “la informalidad también afecta a los cuentapropistas y otras categorías. En conjunto, la informalidad tal como la define el Indec, alcanza al 43% del total de ocupados que implica una suba de 1,6 puntos porcentuales respecto 2023”.

Esta profunda transformación en el mercado de trabajo se dio por imperio de la crisis y el ajuste impulsado por el gobierno y bajo una actitud pasiva de la CGT. La reforma laboral recién fue aprobada formalmente a fines de febrero de 2026. Antes, el terreno ya había sido allanado. «

Foto: Edgardo Gómez

La paradoja de la juventud La juventud jugó un papel destacado en el ascenso del gobierno libertario al poder. La falta de perspectivas que ofrecieron los gobiernos que antecedieron a Javier Milei fueron el campo de orégano para que ese segmento social abrazara las ideas del liberalismo. Sin embargo, los efectos de la precarización y la desocupación recayeron precisamente sobre la juventud. El estudio del CEPA destaca “el incremento en las tasas de desocupación de las y los jóvenes de entre 14 y 29 años” .

Más en detalle, mientras que en general el desempleo aumentó un punto porcentual en el último trimestre de 2025 respecto al previo, “en el caso de las mujeres de ese segmento etario la desocupación pasó del 13,8% al 16,8 por ciento. Se trata de un incremento de tres puntos porcentuales en un año”. A la vez “en el caso de los varones, dicho incremento fue del 12,5% al 16,2%, lo que implica una suba de 3,7 puntos porcentuales”. Por: Alfonso de Villalobos