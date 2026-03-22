El sentido adiós de un club de la Liga Profesional a Ernesto Cherquis Bialo: “Socio e hincha apasionado” El prestigioso periodista murió a los 85 años después de pelear contra una leucemia que se despertó tras un cuadro de neumonía bilateral.

Ernesto Cherquis Bialo, una de las plumas más trascendentes del periodismo deportivo en Argentina, murió este viernes por la noche después de pelear contra una leucemia que se despertó tras una neumonía bilateral por la que había sido internado a finales de 2025.

Cherquis falleció a los 85 años en una clínica porteña, acompañado de su familia y su afectos más cercanos. Su partida causó un profundo dolor en el ambiente de la comunicación y el deporte, que exploró como nadie producto de su esencia periodística sin igual.

Entre tantas reacciones en forma de homenaje, San Lorenzo le dedicó un sentido posteo en redes sociales por su identificación con el club. “Hincha y socio de San Lorenzo, gigante del periodismo, hombre del fútbol y el boxeo, despedimos con tremendo dolor a Ernesto Cherquis Bialo, quien falleció a sus 85 años», publicó la entidad de Boedo.

“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil. Y guardamos en la memoria sus crónicas de inspiración sin igual, su sanlorencismo apasionado y tantas charlas futboleras -y de la vida- que vamos a extrañar por siempre. ¡Gracias por tanto, maestro!“, concluyó.

(Foto: X@SanLorenzo).

La brillante definición de Cherquis Bialo sobre Maradona

En una entrevista en el programa “Cada Noche” de la TV Pública, Cherquis Bialo participó de un clásico ping pong de preguntas y respuestas. Cuando le tocó hablar de Maradona, sorprendió con una reflexión muy emotiva.

“¿Cuál? ¿Usted cree que hay un Maradona?”, lanzó el periodista ante la consulta de Marcelo Pasetti, su interlocutor. Y enseguida desplegó una pintura lúcida sobre el Diez: “Yo creo que hay muchos. Hay, por lo menos, ocho o nueve Maradonas”.

Cherquis Bialo desmenuzó la figura de Maradona como nadie: “Hay un Maradona que jugó al fútbol, hay un Maradona que alcanzó la celebridad. Hay un Maradona hijo, que murió cuando murieron sus padres. Hay un Maradona padre, que se reinventa cada día. Hay un Maradona amigo, que va recambiando amistades. Hay un Maradona afectivo y un Maradona sublime. Hay un Maradona abyecto y un Maradona fenomenal. Hay un Maradona de frases inolvidables, y hay un Maradona cuyas frases es mejor no recordar”.

Y lo remató con una frase que condensó la complejidad del personaje: “¡Es la suma de todo eso en un solo hombre! ¡Un genio! ¡Una maravilla! Fiorito y Dubai. Barro y 7 estrellas. Canillas de oro y letrina. Maradona es el producto de todo eso… Y además, por las dudas que me haya olvidado de decírselo, el mejor jugador de fútbol argentino y el mejor de todas las épocas”.