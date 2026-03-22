El impacto del orden macroeconómico en empleo y actividad: lo que muestran los últimos datos del Indec El índice del estimador del PBI alcanzó un récord en el cuarto trimestre de 2025. Tras dos años de gestión Milei, la productividad laboral creció y el mercado de trabajo se reconfiguró. Hay sectores con más puestos y otros en retroceso

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la economía alcanzó en diciembre y en el cuarto trimestre de 2025 el mayor nivel del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) desde 1993. Sin embargo, este crecimiento aún no se traduce en una mejora general en la creación de empleo, ya que el incremento de la actividad fue acompañado por una mayor participación laboral y cambios en la composición del empleo, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.

Una de las preguntas más frecuentes entre economistas y analistas políticos es cuándo la política del gobierno de Javier Milei, orientada al orden macroeconómico -el equilibrio de las finanzas públicas y la reducción de la emisión monetaria por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para cubrir el déficit fiscal, bajar la inflación y promover el crecimiento del Producto Bruto Interno- se reflejará en mayor actividad agregada y mejores condiciones de vida.

Semanas atrás, el Indec informó que el EMAE, indicador anticipado del PBI, alcanzó un récord desde su creación. El desempeño sectorial fue dispar: los sectores agropecuarios, pesca, minería, petróleo, gas, energía e intermediación financiera mostraron mayor dinamismo, mientras que la construcción, la educación, la salud, el transporte, las comunicaciones y los servicios personales y empresariales permanecieron estancados. Por su parte, el comercio interno y la industria manufacturera no agropecuaria registraron recesos.

En los dos primeros años del gobierno, al comparar el cuarto trimestre de 2025 con el mismo período de 2023, el EMAE aumentó 4,9% y el empleo 0,2 por ciento

En los dos primeros años del gobierno, al comparar el cuarto trimestre de 2025 con el mismo período de 2023, el EMAE aumentó 4,9%. En ese lapso, la EPH mostró que el empleo total subió apenas 0,2%, con comportamientos diversos según categoría, sector y calificación.

Además, se observó una disminución neta en el tiempo promedio de búsqueda de quienes permanecen desempleados, tanto para la reinserción laboral asalariada como para el primer empleo.

Desocupación y dinámica sectorial

En la primera mitad de la gestión libertaria, la tasa de desocupación subió de 5,7% al inicio del mandato a 7,5%, lo que equivale a poco más de 1,6 millones de personas, reflejando un aumento de 426.000 desempleados. Este incremento se explica porque la población económicamente activa se amplió en 472.000 personas, mientras que el empleo neto creció en solo 46.000 trabajadores.

La población económicamente activa se amplió en 472.000 personas, mientras que el empleo neto creció en solo 46.000 trabajadores

Al analizar la relación entre nivel de actividad y empleo, se observa que la productividad media del trabajo aumentó 4,6% entre los extremos de la gestión actual, indicador considerado clave para mejorar los ingresos reales de los trabajadores sin incrementar los costes empresariales y para potenciar la inserción internacional de la producción local.

También de la EPH del último trimestre de 2025 se desprende que, tras heredar la actual administración un plazo medio de búsqueda de empleo de 261 días para trabajadores desocupados (254 días en igual tramo de la presidencia de Alberto Fernández), dos años después el plazo se redujo a 246 días, el menor valor para esa fecha desde el inicio de la serie en 2017.

El plazo medio de búsqueda de un empleo por parte de los desocupados se redujo en dos años de 254 días a 246 días

Para el mismo período, la cantidad de personas desempleadas aumentó en todos los tramos según tiempo de búsqueda: 58,1% menos de un mes; 27,5% de uno a tres meses; 43,7% de más de tres y hasta seis meses; 30,7% de más de seis meses hasta un año; y 29,8% en el grupo con más tiempo fuera del mercado laboral.

Cambios en las categorías ocupacionales

La dinámica del mercado laboral se reflejó en variaciones dispares de los puestos de trabajo por categoría entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, según la EPH: los asalariados registrados disminuyeron 3,6%, los informales 1,4% y los empleadores 4,4%, mientras que aumentaron 8,8% los no asalariados (principalmente monotributistas) y 9,9% los autónomos o trabajadores por cuenta propia.

Entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, el total de ocupados en la actividad estatal cayó 13,5% -principalmente en la administración central-, frente a un crecimiento de 3,5% en el sector privado

El desagregado por tipo de establecimiento muestra que el total de ocupados en la actividad estatal cayó 13,5% -principalmente en la administración central-, frente a un crecimiento de 3,5% en el sector privado.

La estadística oficial evidencia que, durante los dos primeros años del gobierno actual, predominaron las actividades con aumento de puestos de trabajo, tanto entre asalariados como independientes y registrados e informales, aunque el saldo neto fue de apenas 0,2 por ciento.

Durante los dos primeros años del gobierno actual, predominaron las actividades con aumento de puestos de trabajo

Entre los rubros que aumentaron su plantilla figuran hoteles y restaurantes (206.680 personas), transporte, almacenamiento y comunicaciones (184.900), servicios sociales y de salud (125.000), servicio doméstico (120.300), otros servicios comunitarios y personales (71.600), construcción (36.700) y comercio (31.200 personas).

Por otro lado, los sectores que más redujeron sus puestos fueron la industria manufacturera (327.100), enseñanza pública y privada (194.700), servicios financieros, de alquiler y empresariales (73.160) y administración pública, defensa y seguridad social (9.100).

Factores estructurales y perspectivas

Las diferencias entre sectores -en particular entre productores de bienes y proveedores de servicios orientados al mercado interno- se explican por los desincentivos a la inversión en maquinaria y expansión de establecimientos que predominaron en los años previos a la actual gestión.

La ampliación de regulaciones, controles de precios y restricciones a las importaciones -de bienes finales y de insumos para la producción local y la exportación- contribuyó a este contexto.

Con la nueva legislación laboral el Gobierno busca generar un horizonte más previsible a largo plazo para el empleo, aunque también serán necesario consolidar el orden macroeconómico e intensificar los planes de capacitación

Con la sanción y promulgación de una nueva legislación laboral, el Gobierno busca generar un horizonte más previsible a largo plazo para el empleo asalariado registrado.

Economistas sostienen que, además de consolidar la mejora de los indicadores macroeconómicos -como la baja de la inflación, el superávit fiscal y la acumulación de reservas en el BCRA-, será necesario avanzar en la capacitación de una parte significativa de la población ocupada de mayor edad para facilitar el acceso a puestos mejor remunerados

PorDaniel Sticco