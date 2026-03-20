Vaciamiento de Anses: privatización de los aportes previsionales Vaciamiento de Anses 1: El gobierno de Milei ha lanzado una nueva medida para desarticular y vaciar la Anses. Promueven los despidos voluntarios a través de los cuales habrá un nuevo cierre masivo de las Udai, las oficinas ubicadas a lo largo del país.

Las consecuencias serán nuevas dificultades para los trámites, retrasos e inaccesabilidad para las gestiones de miles y miles de trabajadores.

Vaciamiento de Anses 2 (el más importante):

El gobierno y los partidos patronales, a través de la Ley Laboral, cimentan un desfinanciamiento brutal de Anses.

a) Destinan el 3% de los aportes patronales al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) a sostener el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), o sea el fondo que pagará las indemnizaciones por despido que antes debían pagar los patrones.

b) Al abaratar los despidos, que pasan a ser pagados a costa de las jubilaciones, y los miles de despidos desde que comenzó el gobierno de Milei por el cierre masivo de fábricas y organismos, deja de haber trabajadores en blanco y no entran los aportes. Eso implica miles y miles de dólares menos en Anses.

c) Al promover y premiar el trabajo en negro, dejará también de haber aportes a la Anses.

Liquidación del FGS

El uso por parte del gobierno del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (establecido para actuar como fondo de reaseguro para las jubilaciones en caso de crisis) para sostener la timba financiera y cambiaria también forma parte del desfinanciamiento y vaciamiento de Anses.

Todo este sistema de vaciamiento pretende llevar a la Anses a una crisis terminal que justifique que Milei, Sturzenegger y Giordano (exdirector de la Anses), junto con organismos como el FMI, el Banco Mundial, OCDE, Fundación Mediterránea y otros impulsen la reforma previsional.

Un proyecto en danza plantea:

* Todos los mayores de 65 años a la Puam (80% de la jubilación mínima, que hoy equivale a unos 304.000 pesos con el bono)

Con un adicional proporcional a los años de aportes en blanco.

* Ir gradualmente a los 70 años de edad para jubilarse.

*Derogar el derecho a pensión, que ya no existe para la Puam

* Crear nuevamente las Afjp que son un negociado para los bancos, aseguradoras y billeteras virtuales que además van a recibir los aportes del FAL.

Las organizaciones de jubilados en todo el país vienen ganando las calles, siendo las principales denunciantes de lo que viene y de los estragos que produce el gobierno de Milei, sostenido por los votos en el Parlamento de los partidos patronales (incluido el peronismo), por los gobernadores de todo pelaje y por la parálisis de la CGT y las CTA.

Milei y sus sostenedores se han vanagloriado del pretendido superávit fiscal exigido por Trump a costa de las jubilaciones. Ahora vienen a liquidar el sistema jubilatorio completo. Se plantea la huelga general. Y terminar con el gobierno de Milei.

Por: Nora Biaggio