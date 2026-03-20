San Lorenzo: como lo de Guede se complicó, vuelve a tallar Palermo Alianza Lima ratificaría en el cargo al ex entrenador azulgrana; reunión en Paraguay entre Cosentino y el “Titán”.

Una nueva frustración acucia a San Lorenzo: cuando todo parecía encaminado para la vuelta de Pablo Guede, en las últimas horas el entrenador optó por continuar su ciclo en Alianza Lima, lo que obliga al club de Boedo a reconfigurar rápidamente su búsqueda. Y el foco vuelve a posarse en la figura de Martín Palermo.

El club peruano en breve ratificaría la continuidad de Guede. Y frente a este escenario, el Ciclón no perdió tiempo y volvió a poner sobre la mesa el nombre de Palermo. El “Titán”, que ya había sido sondeado previamente, reaparece como una alternativa firme para encabezar el nuevo proyecto deportivo.

En ese marco, en el mediodía de este viernes hubo una reunión en Asunción entre el presidente Sergio Costantino y el ex goleador para acercar posiciones.

Pero la crisis no afloja en San Lorenzo, porque no solo deja consecuencias futbolísticas. La salida del entrenador Damián Ayude, tras una derrota catastrófica ante Defensa, también implica un impacto directo en las finanzas de las arcas del club.

Según lo estipulado, San Lorenzo deberá afrontar un pago cercano a U$S 500 mil, cifra que surge del salario pactado hasta el final del vínculo (que culmina en diciembre) firmado con el técnico y que había sido renovado el pasado 3 de febrero.

Como restan aproximadamente diez meses de contrato, la rescisión anticipada genera ese desembolso millonario que ahora deberá asumir la tesorería azulgrana.