Riquelme: “Esperamos jugar los 13 partidos y llegar a la final” El máximo dirigente xeneize, quien alzó tres Copas en su etapa de jugador, habló luego del sorteo realizado en la ciudad de Luque.

La ansiedad terminó: luego del sorteo de la Copa Libertadores realizado en Paraguay, Juan Román Riquelme dejó en claro cuál es el objetivo de Boca.

El presidente del club se mostró optimista tras conocer que el equipo que conduce Claudio Ubeda integrará el Grupo D junto a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador, y no dudó en exteriorizar el deseo que atraviesa al mundo xeneize.

“La ilusión que tenemos es muy grande”, aseguró Riquelme. En diálogo con DSports, el máximo dirigente boquense expresó su vínculo especial con el torneo y la forma en que lo vive desde su nuevo rol: “Siempre la esperamos con mucha ilusión. Cuando uno piensa que pasa el tiempo y la pudo disfrutar, la pudo ganar; pero ahora pensamos en ésta. Hoy se vive todo muy rápido, muy dramático. En 2000 recién jugamos la Libertadores y yo estuve desde 1996; he jugado con jugadores y equipos muy buenos. Es real que uno no se da cuenta”, reflexionó.

Y enseguida apuntó: “Lo más importante es estar en el sorteo y jugar la Copa, porque te da la posibilidad de soñar”, sostuvo y valoró el significado que tiene para el mundo xeneize competir otra vez en el máximo certamen continental.

Al analizar el dominio reciente de los equipos de Brasil en la competencia, quien llegó a alzar tres Copas en su etapa de jugador no esquivó el tema, pero reafirmó la mentalidad que históricamente caracteriza al club: “Es real que los brasileños marcaron tendencia los últimos años en la Libertadores. Siempre pensamos que vamos a llegar a la final, es mi manera de vivir. Cuando me tocaba ser futbolista, tenía en mi mente jugar 14 partidos, ahora es 13 partidos por final única y pienso en que se jueguen los 13 partidos. En aquel momento me parecía que tener ese pensamiento te lo hacía menos difícil”.

En la misma línea, el presidente de Boca destacó la preparación del plantel y el regreso paulatino de jugadores: “Tenemos mucha ilusión. Leandro (Paredes) vino al país para jugar la Copa. Ya sabe con quién nos toca, habrá visto el sorteo. Después tenemos jugadores muy buenos, tuvieron muchas lesiones, de a poco irán volviendo y esperemos hacerlo bien”.

Sobre el presente de Boca, subrayó: “El equipo se ve bien, va creciendo. Pero no debemos olvidar que desde comienzo de temporada hasta hoy tuvimos nueve lesiones de atacantes, y es normal que el equipo lo pueda sentir. Ojalá tengamos la suerte de contar con todos, tenemos un buen plantel”.

Haciendo foco en el grupo que le tocó a Boca, Riquelme aludió a vínculos personales y anticipó el duelo con el equipo trasandino: “Ahora que nos tocó Universidad Católica ya me mandó mensaje Gary Medel que nos vamos a ver en Chile… El fútbol me dio la chance de conocer grandes futbolistas, él es mi amigo y va a querer ganarnos, así como nosotros queremos ganarle a él”.

De igual modo, otra curiosidad será el duelo con Barcelona y el reencuentro con Darío “Pipa” Benedetto, delantero que supo ser una de las figuras del club y ya fue presentado como refuerzo estrella en Guayaquil.

Por último, Riquelme valoró el rendimiento reciente de Boca: “Desde la Copa Argentina lo hicimos muy bien. Contra Gimnasia de Mendoza erramos muchos goles; ante Lanús, el campeón de todo, ganamos claramente. Ante San Lorenzo merecimos ganar y con Unión fue todo nuestro”, cerró.