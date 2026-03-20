Mercado Libre invierte US$ 115 millones: lanza mega centro en el conurbano y acelera entregas Con una inversión millonaria, Mercado Libre expande su red logística en Argentina, acelera entregas en 24 horas y suma empleo en un sector clave.

Mercado Libre anunció la construcción de un nuevo centro de almacenamiento en Escobar, con una inversión de US$115 millones, en alianza con Plaza Logística. El proyecto apunta a expandir la capacidad operativa y mejorar los tiempos de entrega en todo el país, en línea con el crecimiento sostenido del comercio electrónico en Argentina.

El predio contará con más de 100.000 m² y tendrá capacidad para procesar hasta 130.000 productos por día y almacenar más de 2 millones de artículos voluminosos. La iniciativa permitirá optimizar la eficiencia logística, facilitar entregas en 24 horas y generará 1.300 empleos directos, además de cientos de puestos indirectos.

El desarrollo se enmarca dentro del plan de inversiones de US$3.400 millones que Mercado Libre anunció para 2026 en Argentina, que incluye tanto bienes de capital como gastos operativos. Este nuevo centro será el cuarto de la compañía en el país y, según destacaron, permitirá cuadruplicar la capacidad operativa en menos de 18 meses.

La obra estará a cargo de Plaza Logística bajo el formato «Built to Suit» y se convertirá en su octavo parque logístico en Argentina. El nuevo nodo complementará la red existente, que incluye centros en el Mercado Central, Tres de Febrero y más de 40 instalaciones de última milla distribuidas en distintas provincias.

Desde la compañía destacaron que la expansión logística es clave para mejorar la experiencia de usuarios y potenciar a las PyMEs, ya que casi el 90% de las empresas que venden en la plataforma logra expandirse más allá de su ciudad. En ese contexto, el proyecto en Escobar busca fortalecer el ecosistema emprendedor, generar empleo y consolidar la infraestructura del e-commerce en el país.