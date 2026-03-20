Liga Profesional, la fecha 12 continúa con cinco partidos El Rojo será local ante Talleres y la Academia visitará a Belgrano; además, el puntero Vélez recibirá a Lanús, Newell’s a Gimnasia (M) y Defensa a Unión.

La jornada de este sábado comenzará en el José Amalfitani, donde Vélez recibirá a Lanús (15.30, arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports), en un duelo directo por la zona de clasificación de la Zona A. El “Fortín” llega con la necesidad de hacerse fuerte en casa para recortar distancias con los líderes, mientras que el “Granate”, bajo una propuesta ofensiva consolidada, intentará llevarse los tres puntos de Liniers para afianzarse en los puestos de vanguardia del grupo.

En el Coloso del Parque, Newell’s se enfrentará (17.45, arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de ESPN Premium) a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, una de las sorpresas del torneo. El conjunto rosarino busca regularidad ante su gente para no perder el tren de los de arriba, en tanto que el equipo mendocino, recientemente ascendido y de gran presente, llega con la ambición de dar el golpe en Rosario y demostrar que su posición en la tabla no es casualidad.

Simultáneamente, Defensa y Justicia recibirá a Unión de Santa Fe en Florencio Varela (17.45, arbitraje de Felipe Viola y televisación de TNT Sports). El “Halcón” intentará recuperar la fluidez de su juego tras algunos resultados esquivos en las últimas presentaciones, mientras que el “Tatengue” viaja con la premisa de sumar fuera de casa para salir de la zona media y aspirar a los puestos de clasificación en una Zona A que se mantiene sumamente ajustada.

El plato fuerte de la noche tendrá lugar en Avellaneda, donde Independiente se medirá ante Talleres de Córdoba (20.00, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de ESPN Premium). El “Rojo” atraviesa un momento crucial para sus aspiraciones en el certamen y necesita una victoria ante un rival directo para consolidar su proyecto futbolístico. Por su parte, el conjunto cordobés, protagonista habitual del torneo, llega con su plantel completo buscando imponer condiciones en el Libertadores de América.

El cierre de la actividad del sábado se trasladará a Córdoba para el cruce entre Belgrano y Racing (22.15, arbitraje de Andrés Merlos y televisación de TNT Sports). El “Pirata” buscará aprovechar el empuje de su hinchada en el Gigante de Alberdi para frenar el andar de una “Academia” que llega con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por la punta de la Zona B. Se espera un trámite friccionado y de mucha dinámica por el estilo que ambos equipos han pregonado en lo que va del semestre.

Los partidos del sábado

VÉLEZ-LANÚS

Estadio: Vélez Sarsfield. Árbitro: Pablo Dóvalo. Hora: 15.30. TV: TNT Sports.

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NEWELL’S-GIMNASIA (M)

Estadio: Newell’s Old Boys. Árbitro: Sebastián Zunino. Hora: 17.45

TV: ESPN Premium.

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DEFENSA-UNIÓN

Estadio: Defensa y Justicia. Árbitro: Felipe Viola. Hora: 17.45. TV: TNT Sports.

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INDEPENDIENTE-TALLERES

Estadio: Independiente. Árbitro: Hernán Mastrángelo. Hora: 20.00. TV: ESPN Premium.

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BELGRANO-RACING

Estadio: Belgrano de Córdoba. Árbitro: Andrés Merlos. Hora: 22.15. TV: TNT Sports.