ATE cerró paritarias y aceptó la suba sde sueldo del 10%: ya son 13 los gremios que acordaron con el gobierno Con esta última negociación salarial, ya suman 13 los sectores del ámbito público que alcanzaron un acuerdo con la administración provincial

El Gobierno de Mendoza cerró este martes un nuevo acuerdo con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El gremio aceptó la propuesta salarial del gobierno provincial para los próximos meses. Se trata del sector número 13 que firma el entendimiento para el primer semestre de 2026.

ATE nuclea a empleados del Régimen 5 de la Administración Central, Régimen 15 de Salud, Licenciados en Enfermería, Guardaparques, personal de Parques y Ecoparque, y el Régimen 35 de Medio Ambiente. Todos estos trabajadores recibirán el incremento acordado.

El encuentro paritario se desarrolló en la sede del gobierno provincial. Participaron funcionarios de la cartera laboral y los representantes gremiales de ATE, que llevaron el aval de sus afiliados.

Cómo se distribuye el aumento salarial que acordó ATE

La propuesta salarial contempla un incremento total del 10% distribuido en dos tramos. El primer ajuste será en marzo, el segundo llegará dos meses después.

En marzo, los trabajadores representados por ATE recibirán un 7% de aumento. En mayo se aplicará el segundo tramo del 3%. Ambos porcentajes son no acumulativos.

Los incrementos se calcularán sobre la base fija de diciembre de 2025, lo que significa que cada porcentaje se aplica sobre el mismo monto de referencia y no uno sobre el otro.

Este esquema replica la propuesta que el gobierno provincial viene ofreciendo a todos los sectores estatales. La estrategia oficial apunta a cerrar acuerdos uniformes con los distintos gremios.

Qué sectores de ATE votaron a favor del acuerdo paritario

Adriana Iranzo, secretaria Adjunta de ATE y CTA Autónoma Mendoza, brindó detalles sobre la votación interna. El respaldo al acuerdo fue contundente en la mayoría de las áreas.

«Terminamos con las paritarias de todos los sectores, donde en el sector de la Salud, tanto el Régimen 15, Ley 7799 (Licenciados en Enfermería) y Régimen 27 (Profesionales de la Salud) los trabajadores aceptaron en su mayoría, por el 92%, la propuesta salarial del Gobierno», anticipó la dirigente.

El 92% de los trabajadores de la Salud votó a favor del incremento, lo que refleja un alto nivel de consenso en uno de los sectores más numerosos del gremio.

Los demás regímenes que representa ATE también dieron su visto bueno. El acuerdo incluye desde administrativos hasta personal de áreas ambientales y de conservación.

Cuántos gremios ya cerraron paritarias con el gobierno de Mendoza

Con la firma de ATE, el gobierno provincial acumula 13 sectores que aceptaron la propuesta para el primer semestre. La estrategia oficial de ofrecer condiciones similares mostró resultados positivos.

Entre los gremios que acordaron figuran SUTE, que representa a docentes y celadores. También firmaron los Funcionarios Judiciales y la Dirección Provincial de Vialidad.

El Tribunal de Cuentas, Tesorería General y Fiscalía de Estado se sumaron a la lista. Los Empleados Judiciales completaron el grupo de sectores que cerraron el entendimiento.

La firma de estos 13 sectores le permite al gobierno mendocino proyectar el gasto salarial del primer semestre con mayor certeza y reduce la conflictividad laboral en el inicio del año.

El esquema de aumentos no acumulativos busca contener el impacto fiscal. La administración provincial apuesta a mantener este formato en futuras negociaciones con otros sectores estatales que aún no cerraron paritarias.