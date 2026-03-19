“Ya no somos familiares de desaparecidos”: se dieron a conocer los nombres de las personas identificadas en La Perla En Córdoba se informó oficialmente el nombre de las primeras doce víctimas del terrorismo estatal recuperadas en las excavaciones del ex centro clandestino de detención La perla de 2025. Una familia optó por no aparecer públicamente.

Fue la joven Elena Bustillo la que sintetizó el sentir de once familias que este miércoles enfrentaron a los medios con un nuevo estatus: dejaron de ser parientes de desaparecidos, para pasar a ser familiares de personas masacradas por el terrorismo estatal que asoló al país durante la última dictadura, y antes. Elena es hija de Sergio, uno de los doce “aparecidos” encontrados en las excavacaciones que el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó en tres meses de 2025 y que prometen arrojar otras buenas nuevas en el corto plazo. Es que hay cientos de piezas aún no cotejadas con el adn brindado en su momento para el banco nacional de datos genéticos, al tiempo que se anunció que este 2026 la búsqueda seguirá. “Hasta que encontremos al último”, pidió otro familiar en la conferencia de prensa desarrollada en la sala de audiencias de los tribunales federales de Córdoba.

Las doce identidades leídas por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja son las de José Nicolás Brizuela; Ramiro Sergio Bustillo Rubio; Raúl Oscar Ceballos Cantón; Carlos Alberto D’Ambra Villares; Alejandro Jorge Monjeau López; Mario Alberto Nivoli Gauchat; Elsa Mónica O´Kelly Pardo; Oscar Omar Reyes de Paniconi; Sergio Julio Tissera Pizzi y Eduardo Jorge Valverde Suárez.

También se detectó un perfil genético compatible al 100% con las hermanas Adriana María Carranza Gamberale y Cecilia María Carranza Gamberale, pero dada su condición de mellizas, al momento no es posible determinar a cuál de ellas corresponde el hallazgo. El nombre de una de las personas identificadas, en tanto, quedó reservado por pedido de la familia.

Los restos fueron hallados en excavacaciones que el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó en tres meses de 2025.

Los hallazgos ocurrieron en lo que fue la campaña de búsqueda 12, esta vez en un sector que ya había sido denunciado en los 80 por el trabajador rural Julián Solanille, conocido como Loma del Torito, en el ex Tercer Cuerpo de Ejército. Las personas cuyos restos fueron hallados ahora habían estado secuestradas allí; de una, no se sabía en que ex ccd había estado cautiva. Y varias de ellas aparecen como víctimas en causas en curso por delitos de lesa humanidad, por lo que los hallazgos ofician de prueba científica e irrefutable acerca de cómo sucedieron los hechos investigados.

La antropóloga Anahí Ginarte precisó que quedaron sectores sin revisar y que se seguirá trabajando en todo 2026.

El grito de “Presentes!” ante cada nombre y la certeza de que esto recién empieza surcó toda la conferencia de prensa, en un recinto colmado de querellantes, familiares, funcionarios de los tres poderes y trabajadores de prensa. A 50 años del Golpe, la noticia más relevante del último tiempo en materia de Derechos Humanos vuelve a poner el foco en aquella consigna histórica: ¿Dónde están?

La antropóloga Anahí Ginarte precisó que quedaron sectores sin revisar y que se seguirá trabajando en todo 2026.Por: Adrián Camerano