Por amplía mayoría el Senado aprobó un proyecto de declaración reivindicando el Nunca Más al terrorismo de Estado La iniciativa presentada por Wado de Pedro tuvo 49 votos positivos y 20 abstenciones de la Libertad Avanza.

La oposición logró aprobar este miércoles en el Senado un proyecto de declaración sobre la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Tras una discusión acalorada sobre la redacción de la iniciativa, con posturas ideológicas opuestas, el bloque de la Libertad Avanza decidió abstenerse. El oficialismo fracasó en su intento de dejar al recinto sin cuórum para hacer caer la sesión y el resultado de la votación fue 49 votos positivos y 20 abstenciones.

Transcurridas varias horas de sesión, el senador peronista Eduardo “Wado” de Pedro propuso tratar sobre tablas una iniciativa que declara el compromiso permanente con la Memoria, la Verdad y la Justicia. “Es importante que le demos el espacio a 50 años del golpe a debatir. Sé que no nos vamos a poner de acuerdo y está bien, pero tenemos la responsabilidad de demostrarle a las futuras generaciones que es un tema serio-dijo De Pedro-. Más allá de las diferencias podemos dejar sentado el Nunca Más a la violencia, al secuestro y todo lo que sabemos. No lo quiero politizar sino dejar sentado que el Senado a 50 años del golpe, le dijo Nunca Más a los golpes militares en la Argentina”.

El senador Wado de Pedro fue quien presentó el proyecto.

Desde el PRO, el senador Martín Goerling dijo que no recibió la iniciativa porque se presentó a la misma hora de la sesión. Por el radicalismo Eduardo Vischi pidió quitar los fundamentos propuestos por el peronismo y votar solamente lo resolutivo.

En tanto, la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich propuso como alternativa que el escrito establezca: “Condenar cualquier tipo de violencia plasmado en el concepto del Nunca Más”. Esto no fue aceptado y quedó la redacción original que repudia al “terrorismo de Estado”.

Al momento de la votación, la titular del Senado, Victoria Villarruel, quien tiene una postura negacionista sobre lo ocurrido durante la última dictadura militar, no presidía la sesión.

La iniciativa también reafirma el valor del consenso democrático construido por la sociedad argentina a partir de 1983, expresado en el principio de Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y en la defensa irrestricta del Estado de Derecho como bases indispensables para la convivencia pacífica y para que las diferencias políticas sean dirimidas a través del debate público y las instituciones de la democracia.

Por: Verónica Benaim