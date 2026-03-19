Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina El campeón del mundo se entrenará la semana próxima en Ezeiza para afrontar un partido amistoso ante Guatemala. Las ausencias por lesiones fueron las de Lautaro y Lisandro Martínez.

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, presentó la lista de convocados para el amistoso del 31 de marzo ante Guatemala, que se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”.

La gran novedad de la lista es la inclusión de Gabriel Rojas, lateral izquierdo de Racing que viene teniendo muy buenas actuaciones en la “Academia”, y de Tomás Palacios, defensor central de Estudiantes de La Plata.

Rojas, lateral izquierdo de 28 años, nació en Burzaco, Buenos Aires, y se inició en las divisiones inferiores de San Lorenzo, club en el que debutó como profesional en noviembre de 2016 bajo la conducción técnica de Diego Aguirre. En el Ciclón tuvo un destacado paso por las juveniles, fue campeón de reserva y recibió la distinción de mejor jugador formativo de la institución.

Sin embargo, el jugador fue cedido a préstamo en 2019 a Peñarol de Uruguay tras cumplir 59 partidos en San Lorenzo. Retornó al club de Boedo, pero en 2022 se marchó en condición de libre al Querétaro de México tras no ponerse de acuerdo con la renovación de su contrato. Su estadía en el fútbol azteca fue fugaz. Apenas 19 partidos antes de retornar a la Argentina para fichar en Racing. En la Academia de Gustavo Costas encontró su mejor versión, acumula 123 partidos, 4 goles y dos títulos internacionales. Además, es uno de los jugadores más queridos por los hinchas y actualizó su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2028 debido a sus grandes actuaciones.

Palacios, en tanto, es un defensor de 22 años y 1.96 metros de altura que se encuentra a préstamo en Estudiantes de La Plata. Con 8 partidos en el Pincha, el joven pampeano que surgió de las inferiores de Talleres de Córdoba tiene un buen juego aéreo y también puede desempeñarse como lateral derecho en caso de que la situación lo requiera.

Su buen rendimiento en la Sexta División de Talleres provocó que el Cacique Alexander Medina lo hiciera entrenar con la Primera hasta debutar con el equipo principal, con el que participó en 17 ocasiones de partidos oficiales. En 2024 fue cedido a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza, donde fue una de las figuras. Su rendimiento hizo que el Inter de Milán decidiera comprar su ficha en unos 7 millones de dólares en agosto de 2024. El conjunto neroazzurro lo terminó dando a préstamo al Monza de la Serie A, donde jugó 8 encuentros antes de ser cedido a préstamo y con opción de compra a Estudiantes.

Los arqueros convocados por Scaloni fueron Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso, mientras que los defensores, además de los mencionados Rojas y Palacios, serán Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

Los elegidos por Scaloni para pelear por un lugar en la mitad de la cancha fueron Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo de Paul y Exequiel Palacios.

Por último, los delanteros que dirán presente serán Lionel Messi, Nico Paz, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José López y Julián Álvarez.

El gran ausente de la convocatoria es el delantero Lautaro Martínez, quien sufrió una lesión hace unas semanas jugando para el Inter de Italia y todavía no se recuperó al 100%.

El amistoso frente a Guatemala será el último partido de la Selección Argentina antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde irá en busca de su cuarta estrella que le permita igualar a Italia y Alemania y quedar a solo una de Brasil.

En este fecha FIFA, la Argentina iba a disputar la Finalissima ante España en Qatar, pero se suspendió por la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para encontrar una nueva sede.