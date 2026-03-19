La PFA y la Policía de la Ciudad reprimieron a discapacitados que protestaban frente a Casa Rosada Los efectivos destruyeron un gazebo que había sido montado por las personas con discapacidad durante la protesta.

La mañana de este miércoles estuvo marcada por un fuerte operativo policial en la Ciudad de Buenos Aires, donde efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal Argentina reprimieron a un grupo de personas con discapacidad que se manifestaban frente a Casa Rosada en reclamo de la implementación de la Ley de Emergencia.

Los manifestantes reclamaban la continuidad de programas de empleo y asistencia social, en un contexto de crisis económica que golpea con mayor fuerza a los sectores vulnerables. Según denunciaron, la falta de respuestas oficiales los llevó a visibilizar su situación en la vía pública.

Las imágenes difundidas por C5N muestran a los agentes avanzando con escudos y formación en línea para dispersar a los presentes, lo que derivó en momentos de tensión. Algunos manifestantes intentaron resistir, mientras otros se retiraban en medio de la presión policial.

El hecho generó un fuerte repudio en redes sociales y entre organizaciones de derechos humanos, que cuestionaron el uso de la fuerza contra personas con discapacidad. “No pedimos privilegios, pedimos trabajo y dignidad”, expresó uno de los manifestantes.

La protesta se inscribe en un escenario de creciente conflictividad social, con múltiples sectores reclamando por empleo, asistencia y condiciones de vida dignas. El operativo policial, en este caso, abre un nuevo debate sobre cómo el Estado responde a las demandas de quienes más necesitan apoyo.