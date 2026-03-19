La Libertad Avanza quiso reavivar la teoría de los dos demonios y los diputados respondieron con memoria, verdad y justicia Fue en el marco de la sesión especial por el 24 de marzo, donde estuvieron presentes casi todos los bloques. Qué se dijo.

La Cámara de Diputados bonaerense llevó adelante la tradicional sesión especial por el 24 de marzo, un espacio desde el que cada bloque expresó a través de los oradores designados reivindicaciones y homenajes. Como un modo de revivir de aspectos de un debate que se creía superado, La Libertad Avanza intentó reflotar la teoría de los dos demonios.

El libertario Nahuel Sotelo, de Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo, dijo que LLA “repudia la violencia política” y volvió a hablar de “contar una parte de la historia” acto seguido marcó que comparar al mileísmo con la dictadura es “banalizarla” y repitió que la política “hizo negocios con los derechos humanos”.

“Nosotros no queremos que esto vuelva a suceder y para eso se necesita una memoria completa”, dijo y en tono provocador cruzó a las bancadas mayoritarias. “Pregunto a los compañeros del PJ y correligionarios de la UCR que mantuvieron las intendencias en el gobierno militar y luego fueron candidatos en democracia, ¿por qué no se hacen cargo? Digan que fueron colaboradores y cierren la grieta”, lanzó. “Nosotros verdaderamente decimos nunca más y una justicia en donde la izquierda no pese más que la derecha”, concluyó.

Eso derivó en la respuesta del presidente de bloque de UxP, Facundo Tignanelli, quien le respondió a Sotelo al señalar que “se atañe a la temática de la sesión y no le responda con chicanas a la senadora Patricia Bullrich”, algo que Mayra Mendoza reforzó al señalar que no leyó ninguna cita de Bullrich “a quien Milei en campaña dijo que era Montonera”.

“Sabemos todos quienes estamos acá que el último golpe de Estado fue el intento de imponer un plan económico, fue unn golpe a la Argentina que venía de un proceso de industrialización y había alcanzado el pleno empleo en el 72 como consecuencia de las políticas de Perón. El jefe cívico de la dictadura, Martínez de Hoz, soñaba con que las medidas del plan de timba financiera no se modificaran, es lo mismo que sueñan hoy los Caputo y los Milei”, marcó la quilmeña.

El primero en tomar la palabra fue Ramón “el Nene” Vera, diputado de La Libertad Avanza que recordó que él era un niño que vivía en un lugar “muy humilde cerca del tristemente celebre Batallón donde está Tecnópolis ahora” y que fue entonces que el 24 de marzo “amaneció rodeado de tanquetas, militares”. “Obviamente 50 años después también repudiamos”, dijo.

Sin embargo, el legislador que dijo no ser negacionista, recordó a las mujeres que le daban de comer a los pibes más humildes de su barrio y volvió a poner en la lupa a los militantes políticos. “Cerca de allí atacaban camiones con alimentos con fusil y ametralladora. Este es el regalo del ERP para le pueblo, muchas veces el chofer terminaba lastimado. Memoria completa, verdad imparcial y justicia para todos los argentinos”, lanzó.

Desde otra óptica, el matancero de UxP José Galván focalizó en el costado económico y recordó que durante la dictadura se cerraron más de 30 mil fábricas. También mencionó el crecimiento del nivel de deuda externa y del incremento de la pobreza en ese periodo. A la vez, se estatizó la deuda privada de cientos de empresas y puso el foco en los grupos económicos beneficiados por las autoridades del golpe.

La presidenta del bloque UCR, Alejandra Lorden, valoró la puesta en marcha de la sesión especial de este tipo cada año y destacó que “en la cámara hay gente que nació en democracia y otros que pueden recordar algo”. Fue entonces que relató un par de experiencias que vivó durante la dictadura cuando tenía 10 años, cuando vivía en Coronel Dorrego y vio pasar a una señora con pañuelo negro, que iba a la iglesia “como una muerta en vida”. “Le sacaron a su hijo Carlos, con su mujer en La Plata; a su hija María con su yerno y su hija; y a su hijo Ricardo. Le aniquilaron la familia”, relató. Y siguió: “También recuerdo una madrugada cuando nos levantamos asustados y habían maniatados a mis vecinos, a quienes amenazaban buscando a sus hijos que estaban escondidos en Bahía Blanca. Esos chicos se salvaron gracias al llamado que se hizo esa noche”, sumó la radical.

“Cuando iba al secundario recuerdo haber leído que los desocupados de hoy son los desaparecidos de ayer. Ese sistema que mató, torturó y robó niños y niñas, es el mismo sistema que tienen los poderes concentrados para perseguir con adoctrinamiento los pueblos que quieren libertades. Me alegra que un genocida como Videla haya dicho que su peor momento llegó con los Kirchner, me siento orgulloso de eso. El mismo sistema que nos quiere desmemoriados, despolitizados, que solo estemos pensando en llegar a fin de mes, es el que vamos a seguir combatiendo fervientemente”, dijo por su parte el diputado Leonardo Morneo.

Un momento de tensión se vivió durante el discurso de Mónica Schlotthauer, del FIT, quien comenzó reivindicando a las víctimas pero agregó que “verdad es decir que no todo empezó el 24 de marzo de 1976, sino que se generalizó lo que venía con la Triple A bajo el gobierno peronista de Isabel”. “Ese golpe cívico militar y eclesiástico tiene un montón de gente libre y el empresariado que alentó el golpe y se sigue beneficiando”, prosiguió.

“¡Callate!”, le espetó el diputado de UxP, José “Cote” Rossi cuando ella dijo que peronistas y radicales fueron cómplices del represor Jorge Rafael Videla.

El radical Valentin Miranda bajó esa tensión con su intervención cuando reivindicó a Raúl Alfonsín y su rol de “constructor del camino a la democracia” y reparó que “en su campaña, con coherencia, fue el único candidato a Presidente que se opuso a la ley de autoamnistía que había dictado el gobierno militar y la derogó en sus primeros días, para luego crear la CONADEP”. Al cierre, expuso: “Desde la UCR recordamos con dolor lo que se vivió y queremos agradecer a dirigentes como Alfonsín que nos permitieron salir de la violencia hacia la paz y que generaciones podamos nacer, crecer y desarrollarse en democracia”.

El momento de mayor emoción llegó de la mano de la diputada María Eva Limone, que lloró durante su exposición al recordar a los desaparecidos de Lomas de Zamora y, más tarde, al recordar las políticas de Néstor Kirchner en materia de derechos humanos.

Romina Braga, diputada de la Coalición Cívica expuso que “la democracia se defiende sin matices, sin titubeos”. “Es el único camino en el que todos caminamos iguales, hay límites al poder, las instituciones, el voto y la palabra son el instrumento por el cual construimos en la diferencia. La democracia es lenta, inquietante y ruidosa, pero del otro lado hay miedo, persecución, silencio y hay terror”, dijo.

Gustavo Cuervo, presidente del bloque Nuevos Aires, cuestionó que haya exposiciones de justificación al terrorismo de Estado, en directa referencia a los discursos libertarios. “Esta fecha invita a reflexionar sobre nuestra historia, honrar a las victimas y reafirmar el compromiso con los derechos humanos, me sorprende seguir escuchando voces que pretenden negar los horrores o intentan algún tipo de justificación”, dijo y aseguró que “no hay persona de bien ni en su sano juicio que pueda pretender negar o justificar los horrores y la crueldad que siguieron al 24 de marzo de 1976”.

La diputada platense Lucía Iáñez también cuestionó los discursos que reviven la teoría de los dos demonios y convocó a “reforzar el ejercicio de la democracia” para fortalecer la historia. “Hay 1231 personas que perpetraron delitos de lesa humanidad. ¿Cómo no vamos a estar en contra de que avancen los juicios? Quien está en contra de eso está en contra de la democracia”, dijo.

También hubo espacio para la chicana cuando el diputado del FIT, Christian Castillo incluyó en su discurso el escándalo que envuelve al jefe de gabinete de Milei, Manuel Adorni. “Espero que el hermano del Jefe de Gabinete, que está acá, no se haya subido a ese avión a Punta del Este”, dijo en referencia a Francisco Adorni, diputado por la Octava sección.

“Uno no se puede parar en otro lugar que no sea la vida o la muerte, la democracia o la dictadura. No existe grises”, dijo el diputado radical Diego Garciarena. “En la campaña del 83 la discusión entre los partidos era si se avalaba la autoamnistía o se juzgaba a los responsables del genocidios, luego el Juicio a las Juntas, las leyes de obediencia debida y punto final que lesionaron el proceso de justicia; en los 90 los indultos, luego se permitieron los juicios por la verdad”, repasó.

“Los 30 mil desparecidos son parte del pacto democrático, del Nunca Más. Se pone en duda a Madres y Abuelas para menoscabar esas organizaciones que fueron determinantes para la reconstrucción democrática. La democracia es otro pacto que tenemos que celebrar. Reivindico que todos los bloques estén presentes. Rechazamos el negacionismo, son 30 mil y reivindicamos el pacto democrático”, cerró.

El cierre estuvo a cargo del diputado del Frente Renovador en UxP, Juan Martín Malpelli, quien en los últimos años levó adelante la presidencia de la comisión de Derechos Humanos. “Quería cerrar con un agradecimiento por las presencias que tuvimos en el acto previo, pero escuchar a algunos diputados comparar algunas cuestiones particulares, que en su momento podrían haber sido juzgadas y no lo fueron, con el robo de bebés, asesinatos de compañeros, me parece una banalidad”, lanzó.

“Cuando estaba en la facultad se hablaba de la banalidad del mal, que decía que hay quienes apoyan monstruosidades por hartazgo. Quieren historia completa, pero nunca los escucha decir ‘los genocidas los tenemos nosotros’, lo dejan pasar, tanto así que hasta los fueron a visitar a la cárcel”, disparó. “Nunca vamos a dejar de pedir que se siga enjuiciando a los responsables, militares como civiles, que sigan cumpliendo las condenas los juzgados y no vamos a dejar de pedir Memoria, Verdad y Justicia. El 24 vamos a explotar las calles”, concluyó

Por María Belén Robledo