El hundimiento de la industria metalúrgica no se detiene: retrocedió 10,3% en febrero La producción local profundiza la tendencia negativa. Todas las cadenas de valor del sector mostraron retrocesos. El 60% de las empresas no espera cambios positivos. Alertan por la pérdida de empleos.

El derrumbe de la producción metalúrgica no se detiene y en febrero registró una caída del 10,3% contra el mismo mes de 2025 y del 1,9% con relación a enero, informó la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

En el bimestre, el sector acumuló una contracción del 8,2% interanual. A su vez, el uso de la capacidad instalada se ubicó en un 40,2%, el registro más bajo de los últimos cuatro años. Esta cifra representa una contracción de 8 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año 2025.

Según los datos de Adimra, el sector ya acumula siete meses de caídas en la producción cuando se compara con la actividad del mes inmediato anterior.

Adimra indicó que la tendencia negativa se profundizó en el inicio del año debido a la falta de señales de recuperación en el corto plazo, lo que inhibe las inversiones, y la profundización de la retracción del mercado interno.

El rubro con mayor retroceso interanual fue el de la fundición (los altos hornos siderúrgicos), con un descenso del 15%. Siguieron bienes de capital (-14,6%); autopartes (-12%); equipamiento médico (-11,6%) y equipo eléctrico (-10,2%).

En términos geográficos, las principales provincias metalúrgicas presentaron variaciones negativas. Buenos Aires lideró las bajas con un -12,9%, seguida por Córdoba (-11,9%), Mendoza (-10,2%), Entre Ríos (-9,8%) y Santa Fe (-4,3%).

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió sobre la gravedad del escenario actual: “La actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo”.

Del Re agregó que la baja en el consumo local afecta directamente la rentabilidad: “La fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector. Esta situación pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico”.

Respecto de las importaciones, el informe dijo que a pesar de que cayeron un 14% interanual en enero, “el volumen sigue siendo elevado. Esto, sumado al desplome de la industria nacional y al bajo uso de la capacidad instalada, sugiere una fuerte reducción del mercado total por falta de demanda”.

En cuanto al personal empleado, el sector registró una disminución interanual del 1,8%, aunque en la comparación con el mes de enero, la plantilla de trabajadores no presentó variaciones.

En este escenario, Adimra señaló que 6 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos tres meses y predomina la cautela.

Por: Miguel Carrasco