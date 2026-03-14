Torneo Apertura: Lanús se impuso sobre Estudiantes en La Plata El gol en el complemento del ingresado Aquino terminó con la ilusión pincha

En el duelo de campeones, Estudiantes cayó 1-0 con Lanús, por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Con este resultado, el uruguayo Alexander “Cacique” Medina sigue sin poder sumar de a tres en La Plata.

La primera parte entre el equipo que se coronó en el último Clausura y el reciente monarca de la Recopa Sudamericana inició con vértigo y presión de ambos lados.

Al prolijo conjunto de Mauricio Pellegrino no le pesaba su visita a un estadio UNO repleto de público y se mostraba dispuesto a buscar el arco rival con la buena circulación del tridente Salvio-Carrera-Cabrera.

El Pincha logró emparejar el control en mitad de cancha recién pasado el cuarto de hora, y prosperaba a partir de lo que proponían el uruguayo Palacios y la siempre inquietante presencia de Carrillo.

Pero entre todos ellos avisó Tobio Burgos con un zurdazo apenas desviado; luego probaron Piovi y el colombiano Cetré con sendos disparos que Losada logró despejar. Así, Estudiantes se fue al vestuario con una mejor imagen.

En el complemento, el Pincha siguió empujando para romper el cero y Losada le ahogó el grito a Núñez.

Pero una contra fatal de Lanús terminó con el tanto del ingresado Dylan Aquino y el deseo local de quedarse con el triunfo.