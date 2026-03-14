Torneo Apertura: Lanús se impuso sobre Estudiantes en La Plata
El gol en el complemento del ingresado Aquino terminó con la ilusión pincha
En el duelo de campeones, Estudiantes cayó 1-0 con Lanús, por la fecha 10 del Torneo Apertura.
Con este resultado, el uruguayo Alexander “Cacique” Medina sigue sin poder sumar de a tres en La Plata.
La primera parte entre el equipo que se coronó en el último Clausura y el reciente monarca de la Recopa Sudamericana inició con vértigo y presión de ambos lados.
Al prolijo conjunto de Mauricio Pellegrino no le pesaba su visita a un estadio UNO repleto de público y se mostraba dispuesto a buscar el arco rival con la buena circulación del tridente Salvio-Carrera-Cabrera.
El Pincha logró emparejar el control en mitad de cancha recién pasado el cuarto de hora, y prosperaba a partir de lo que proponían el uruguayo Palacios y la siempre inquietante presencia de Carrillo.
Pero entre todos ellos avisó Tobio Burgos con un zurdazo apenas desviado; luego probaron Piovi y el colombiano Cetré con sendos disparos que Losada logró despejar. Así, Estudiantes se fue al vestuario con una mejor imagen.
Pero una contra fatal de Lanús terminó con el tanto del ingresado Dylan Aquino y el deseo local de quedarse con el triunfo.