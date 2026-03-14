Señales de alarma en la morosidad de empresas: en algunas industrias roza el 8% y advierten mayor impacto en pymes

El crecimiento de la morosidad en las familias durante el último año es uno de los indicadores más preocupantes en torno a la recurrente discusión sobre la disociación entre la macroeconomía y la microeconomía . En el segmento de empresas el incremento es menos alarmante, pero especialistas advirtieron que al interior de las mismas la situación dista de ser homogénea .

Mientras en familias la morosidad en los créditos saltó del 2,5% al 10,6% entre octubre de 2024 y enero de 2026 , en empresas avanzó del 0,7% al 2,8% en un período similar.

Un informe de la consultora Analytica subrayó que en estas últimas el porcentaje no es tan elevado fundamentalmente porque el grueso del saldo de financiamiento lo concentran “las sociedades jurídicas que se encuentran listadas como grandes empresas (que representan apenas el 0,3% del total), que cuentan con más herramientas para gestionar las necesidades de caja y tienen acceso a mayor y mejor financiamiento” .

En ese sentido, la entidad aclaró que, mientras la mora en las grandes compañías es del 0,9%, en las pymes sube al 4% . Además, si en lugar de medir la irregularidad en función de los saldos se la evalúa en función de la cantidad de préstamos otorgados , se observa que en enero el 12,9% de las sociedades jurídicas tenía al menos una deuda en situación irregular .

Esta división entre empresas grandes y chicas también se verifica al interior de la industria manufacturera , el sector más afectado por la política económica del Gobierno.

“En áreas dominadas por grandes empresas o multinacionales, que no son muchas, como el refinamiento de petróleo, la irregularidad de cartera alcanza el 1,4%, mientras que en los fabricantes de automotores se reduce a apenas 0,03%. En contraste, algunas industrias más atomizadas muestran tasas más altas de morosidad: 7,7% en confección de prendas de vestir, 7% en productos textiles y 7,9% en fabricantes de muebles y colchones”, plasmó el informe de Analytica.

En términos agregados la industria presenta una morosidad por encima del promedio de empresas (3,6%), pero no es la actividad con peores números. El podio lo integran la construcción (6,1%), los servicios profesionales (4,5%) y hoteles y restaurantes (4%). En el caso de la construcción, Analytica destacó la coincidencia con una actividad en mínimos históricos, debido fundamentalmente a la paralización de la obra pública.

Vale recordar que la actividad económica viene arrojando una marcada y sostenida heterogeneidad sectorial desde que Javier Milei es presidente. Entre los ganadores resaltan los hidrocarburos y la minería, la intermediación financiera y el agro, mientras que la industria y la construcción son notoriamente los rubros más golpeados.

Sin embargo, el economista de IES Consultores, Federico Zerba, ve que “la situación de la morosidad del crédito a las empresas hoy está más asociada a su exposición al consumo masivo y a las dificultades de acceso al crédito que atraviesan las familias que a la propia evolución de la actividad sectorial”. En ese sentido, detalló en conversaciones con Ámbito que las cifras más preocupantes se ven en aquellos rubros asociados al consumo, como servicios, indumentaria y restaurantes, además de la construcción.

Al bajo nivel de los salarios se le suma la volatilidad que vienen mostrando las tasas de interés desde el fin de las Lefis a mediados de 2025. La tasa nominal anual (TNA) del financiamiento a empresas vía adelantos llegó a promediar más de 70% entre agosto y octubre, luego finalizó el año por debajo del 30%, pero comenzó 2026 nuevamente por encima del 40%.

La morosidad récord en familias impacta más en entidades no financieras

En las familias la morosidad creció en enero por 15° mes consecutivo. Según un relevamiento de la consultora 1816, los 25 principales bancos presentaron un incremento en el primer mes del año, aunque los problemas más grandes se verifican en el segmento de las entidades no financieras (que incluye a las fintech), donde el 27% de los créditos tuvo una situación de irregularidad.

“Parte de la diferencia entre la mora de entidades financieras y no financieras puede atribuirse a las tasas. Las tasas activas bajaron un poco este año, pero aun así en febrero el rendimiento efectivo anual (TEA) real promedio de los préstamos personales alcanzó el 40% en entidades financieras y probablemente haya rondado el 150% en no financieras”, acotó 1816 en un informe.

El trabajo enfatizó el rol de las elevadas tasas, que no solo generaron una mayor morosidad sino que también frenaron el otorgamiento de nuevos créditos desde mediados del año pasado. En ese sentido, sugirió reducir la volatilidad en las tasas cortas.

“Los bancos colocaron $2,4 billones en Repo al Banco Central ayer (jueves 12 de marzo), de modo que incluso luego de la subasta (en la que el Tesoro absorbió $0,8 billones) la tasa de Repo debería seguir en torno al 20%, salvo que luego del dato de inflación de febrero (que superó la expectativa del mercado) el Gobierno modifique la política monetaria”, profundizó.

Por Santiago Reina