Paro en universidades: las autoridades insisten en que «lo más urgente es que el Gobierno llame a paritarias»

El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario sancionado en el 2025 sintetiza el reclamo de los gremios que impulsan la medida de fuerza: mejoras salariales, aumento en gastos de financiamientos, recomposición de las becas y -la demanda que ven más lejana- inversión en infraestructura. Ante un revés judicial que decidió apelar, el Gobierno comenzó a evaluar alternativas y convocó a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a una reunión para anticiparles que iban a presentar un proyecto propio más accesible a sus pretensiones fiscales.

La ley sancionada en el 2025 -que aunque fue reglamentada, no comenzó a implementarse- estipulaba gastos por 0,23% del PBI , según la Oficina de Presupuesto del Congreso. La propuesta del Gobierno, que aún permanece en estado de borrador, no contempla la brecha entre ingresos y aumento del IPC -calculada en una pérdida del 53% , según la CONADU – en los dos primeros años de gestión de Milei y propone que el financiamiento universitario se ajuste «en la medida en que la inflación observada» supere los 14,3%, lo que podría suceder en junio si continúa el actual ritmo del 2,9% mensual. A su vez, y en lugar de sujetar los incrementos salariales a la inflación, anticipan una propuesta del 12.3% en tres tramos : el primero en marzo, el segundo en julio y el último en septiembre.

Los rectores de la UNSAM y la UNR junto con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretarío de Polítias Universitarios, Alejandro Álvarez.

Oscar Alpa: “Hay mucha decepción en docentes y no docentes”

En diálogo con Ámbito, Oscar Alpa hizo hincapié en cómo se viene desenvolviendo el reclamo universitario y qué posibilidades existen de que se normalice el ciclo lectivo universitario.

Periodista (P.): Más allá del intento de veto y de derogación de la ley, y conociendo que hay una intervención judicial mediante, ¿considera que con una propuesta de ley del gobierno existe una voluntad de un nuevo tipo de vínculo con las universidades públicas o más bien hay un objetivo de dilación?

Oscar Alpa (O.A.): Siempre que hemos tenido que hablar con el subsecretario de Políticas Universitarias o con el secretario de Educación nos han atendido. Los vínculos desde allí están, pero la respuesta tiene que ser en el presupuesto en concreto. Tenemos opiniones distintas, pero siempre vamos a estar dispuestos al diálogo porque acá lo que nos preocupa es que funcione la universidad pública y que no esté en discusión eso. Así que todas las veces que nos convoque el Gobierno vamos a ir, pero también necesitamos un acuerdo y un cumplimiento, que se puede empezar con paritarias directamente. No hace falta ni la ley de un lado ni del otro para que la universidad siga funcionando, porque probablemente todos sepamos que cuando aumenta la inflación, el salario real que uno necesita para ir al supermercado bajó.

Oscar Alpa, presidente del CIN.

P.: Se vendrá un paro de una semana en el inicio del cuatrimestre, lo que representa una medida de fuerza bastante contundente. Si no cambia la situación, ¿se está discutiendo una forma alternativa de llevar adelante el reclamo?

O.A.: A nivel de docentes universitarios hay seis federaciones que siguen paritarias. Todas tienen situaciones variadas y son definiciones que hacen los gremios. Nuestra función como gestión es que la universidad funcione porque está pensada para los estudiantes, pero también entendemos las medidas porque venimos hace dos años con todo esto. Sobre todo hay mucha decepción del docente y no docente, porque la ley de financiamiento la había planteado, sobre todo con tanto acompañamiento de todo el legislativo en ambas cámaras, una posibilidad en concreto de que se vaya recuperando su salario y eso no se ve. No es que quieren ir a paro, sino que se cumpla la ley y que todos vayan convocando a la paritaria

P.: El 27 de marzo será el plenario de rectores en La Pampa. Se renovarán autoridades, pero además, ¿tienen pensado discutir una postura colectiva sobre este tema?

O.A.: A mí me ha tocado estar primero como vicepresidente en el 2024 y de presidente en el 2025-2026, en el momento donde fueron las tres marchas porque había que visibilizar al sistema universitario. En el plenario seguiremos trabajando y definiendo muchas de estas cosas. Muchas otras cuestiones no van a ser en el plenario porque tienen sus definiciones gremiales, pero van a haber representantes de los estudiantes de la FUA y también de los gremios que seguir viendo esta situación.

Por Fernando Brovelli