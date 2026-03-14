Luis Caputo y la apuesta por una inflación de un dígito en 2026 El ministro de Economía proyectó que perforará el umbral del 1% mensual durante el segundo semestre de este año.

En un escenario marcado por la consolidación del programa monetario, el Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, ratificó que la inflación perforará el umbral del 1% mensual durante el segundo semestre de este año.

Tras el cierre de la Argentina Week 2026, el funcionario analizó los indicadores de coyuntura y las expectativas de los mercados internacionales, asegurando que la dinámica de precios convergerá a estándares globales «más tarde o más temprano», en declaraciones a distintos medios.

Los datos recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ubicaron la inflación de febrero en un 2,9%, replicando el valor registrado en enero. Si bien la cifra interanual se sitúa en un 33,1%, el Gobierno interpreta estos números como un estadio de transición influenciado por ajustes en servicios regulados y estacionalidad en alimentos.

Caputo ratificó el objetivo planteado por Milei, en cuanto a alcanzar la «inflación cero» o valores próximos a ella para el mes de agosto. «La cantidad de pesos está muy controlada y viene creciendo por debajo de la inflación. Eso al final termina en una inflación más baja. Se siguen haciendo los deberes: no hay déficit fiscal y la política monetaria es acorde», señaló.

A pesar de reconocer una preocupación por los niveles actuales, el ministro desestimó el fantasma de la estanflación, apoyándose en los registros del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), los cuales —según sus palabras— se encuentran en niveles récord, señalando una recuperación con pendiente positiva.

El éxito de la Argentina Week en Nueva York y Miami ha sido interpretado por el Palacio de Hacienda como un certificado de confianza internacional. La delegación, que contó con la presencia de doce gobernadores provinciales de diversos signos políticos, logró captar el interés de más de 400 inversores y altos ejecutivos.

El ministro abordó el incremento en la morosidad de las familias, que alcanzó un pico del 9,3% en diciembre de 2025 y atribuyó este fenómeno a un «coletazo» del ataque especulativo del año anterior y a la suba de tasas de interés, pero se mostró optimista en que el descenso de la inflación y la normalización de los plazos bancarios acomodarán la situación financiera de los hogares.

Finalmente, el titular de Economía minimizó las controversias mediáticas que rodearon el viaje de Manuel Adorni, Vocero Presidencial, calificándolas de «irrelevantes» para la gestión pública al no haber representado un gasto para el erario nacional. Para Caputo, el verdadero obstáculo sigue siendo la resistencia de sectores políticos que, bajo su perspectiva, instalaron una «psicosis de derrota» tras las elecciones bonaerenses para forzar una dolarización de portafolios y desestabilizar el proceso de desinflación.