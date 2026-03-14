El River de Coudet recibe a Sarmiento, en busca de un nuevo triunfo en el Torneo Apertura El “Chacho” viene de debutar como DT del equipo con un resultado positivo frente a Huracán.

River recibirá este domingo a Sarmiento de Junín, por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en busca de un nuevo triunfo que le permita afianzarse aún más en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19:45, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y la transmisión de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

River viene de ganarle 2-1 a Huracán en condición de visitante, en un encuentro que estuvo marcado por el debut de Eduardo Coudet como director técnico del club de Núñez tras la renuncia de Marcelo Gallardo.

Esta victoria les permitió acomodarse en la quinta posición de la Zona B del Torneo Apertura con 14 puntos, por lo que en caso de conseguir una nueva victoria podrían meterse de lleno en la pelea por la punta.

Sarmiento, por su parte, empató como local sin goles ante Racing, en en partido en el que jugó casi media hora con un jugador más por la expulsión de Marco Di Césare, defensor de la “Academia”.

Si bien está duodécimo con solo 10 puntos, el equipo de Junín podría meterse en la discusión para entrar a puestos de clasificación a los playoffs en caso de conseguir un triunfo en El Monumental.

La última vez que River y Sarmiento se enfrentaron fue en el Torneo Clausura 2025 y los de Junín dieron una enorme sorpresa al imponerse 1-0 como visitantes.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Fecha 11

River – Sarmiento

Estadio: Monumental

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Adrián Franklin

Hora: 19:45. TV: ESPN Premium

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.