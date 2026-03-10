Torneo Apertura: Boca-San Lorenzo, un clásico y todas las miradas

Equipo que gana, no se toca. Con esa consigna respetada a rajatabla por el técnico Claudio Úbeda, desde las 19.45, Boca recibirá a San Lorenzo en La Bombonera en el clásico que domina la acción de este miércoles por la 10º fecha del Torneo Apertura. Habrá además otros cuatro encuentros. Desde las 17.30, jugarán Banfield (10 puntos)-Gimnasia La Plata (11) y Argentinos (9)-Rosario Central (9) y a las 22 lo harán Atlético Tucumán (5)-Aldosivi (3) e Independiente Rivadavia (17)-Barracas Central (9).

Boca viene de jugar ante Lanús su mejor partido del año. Ganó, goleó y gustó y por eso Úbeda repetirá la formación que tan bien anduvo. Volverá a ser titular el juvenil Tomás Aranda, la nueva joyita azul y oro, y el paraguayo Bareiro y el uruguayo Merentiel compondrán de nuevo la doble punta de lanza ofensiva. Los once iniciales serán Marchesín; Weigandt, Di Lollo, Ayrton Costa, Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado, Aranda; Merentiel y Bareiro. El equipo xeneize está 6º en la zona A con 12 puntos y debe romper una racha de tres empates consecutivos (Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza) en La Bombonera.

San Lorenzo ocupa el octavo puesto en la zona con doce unidades y presentará una formación con novedades respecto de la que igualó 0 a 0 con Talleres en Córdoba: el veinteañero Facundo Gulli irá desde el arranque por Luciano Vietto, Ezequiel Cerutti por Gonzalo Abrego e Ignacio Perruzzi por Mauricio Cardillo. De esa manera, y a la espera de la confirmación por parte del técnico Damián Ayude, el probable equipo iría con Gill; Herrera, Romaña, Hernández, De Ritis; Tripichio, Perruzzi, Cerutti, Gulli, Ladstatter y Cuello. En lo que va de su gestión, Ayude no ganó ningún partido de los denominados clásicos. En La Boca, histórico escenario de grandes victorias azulgranas, tratará de hacerlo por primera vez.