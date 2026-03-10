Por qué la guerra en Irán tiene un efecto mixto para la Argentina Milei vaticinó que el conflicto en medio oriente será corto.

La escalada del conflicto en Medio Oriente impulsó con fuerza el precio del petróleo: el Brent subió cerca de 30% en una semana y más de 50% en lo que va del año, reflejando las expectativas del mercado sobre el impacto del conflicto en la oferta global de energía.

Para Argentina, el shock tiene “un efecto mixto: por un lado, mejora los términos de intercambio gracias al mayor precio del crudo y al crecimiento de la producción no convencional en Vaca Muerta, lo que amplía el potencial de exportaciones energéticas”, según un informe de la empresa de servicios financieros Criteria.

La contracara se observa en la dinámica inflacionaria local. Los combustibles ya registraron subas cercanas al 7% en surtidores del AMBA, mientras que las expectativas de inflación y la inflación núcleo muestran cierta aceleración, lo que introduce un desafío adicional para el proceso de desinflación.

La recomendación del Comité de Criterios es mantener una visión constructiva sobre la deuda soberana en dólares, extendiendo exposición en la curva de ley local con preferencia por AL30 y AE38; en pesos, para perfiles conservadores, priorizar instrumentos CER de corta duración como X15Y6, X29Y6 o TZX26.

Desde el punto de vista macroeconómico, el principal canal de impacto para Argentina se observa en los términos de intercambio.

El país enfrenta este shock de precios con una elasticidad de oferta significativamente mayor que en episodios anteriores, como el registrado en la antesala de la invasión rusa a Ucrania en 2022.

El crecimiento sostenido de la producción no convencional en Vaca Muerta implica que el efecto no se limita a una mejora de precios internacionales, sino que se ve amplificado por un aumento en los volúmenes exportables.

El shock externo positivo no solo mejora el precio relativo de la energía, sino también la capacidad efectiva del país para capturar esa mejora via mayores exportaciones, según los especialistas de Criteria.

La contracara de este impulso externo se observa en la dinámica de los precios internos.